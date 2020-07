3 cán bộ cúi nhìn điện thoại sau tai nạn: UBKT Tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng

Hình ảnh 3 người đàn ông của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An chúi mặt vào điện thoại, trong khi nạn nhân nằm giữa đường sau tai nạn đang gây xôn xao dư luận.

Chiều 2/7, trả lời phóng viên VTC News, ông Bùi Thanh An, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An xác nhận 3 người đứng cầm điện thoại trong ảnh là cán bộ của UBKT Tỉnh ủy. Tuy nhiên, ông An cho rằng đó chỉ là hình ảnh tức thời khi vừa xảy ra tại nạn, những cán bộ trên vội vàng cầm điện thoại để gọi xe cấp cứu 115.

Hình ảnh 3 người bước xuống từ xe biển xanh gây tai nạn chỉ chăm chăm gọi điện thoại, trong khi đó nạn nhân nằm giữa đường khiến dư luận xôn xao.

“Lúc đó do mới bị tai nạn nên các anh đó đang luống cuống để gọi xe cấp cứu chứ không phải họ vô tâm đến thế đâu.

Sau khi tai nạn, anh em có gọi điện thoại báo cho tôi. Tôi bảo phải nhận thức rõ ràng trách nhiệm, phải có lý có tình với người ta. Và ngay lúc đó, bố của cháu bé cũng ở gần đó nên cùng với mấy anh em đưa cháu bé đi bệnh viện.

Tai nạn là không ai muốn. Lúc đó mới xảy ra tai nạn nên họ luống cuống, giá như khi đó anh em lấy cái ô ra che cho cháu bé thì sẽ đúng hơn. Họ là những Đảng viên lâu năm, rất có trách nhiệm, có tình người chứ không phải người vô tâm như vậy đâu”, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ thêm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 9h30 ngày 2/7, trên đường 3/2 ở TP Vinh (Nghệ An), xe ô tô Fotuner biển xanh 37A-003.49 của UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đang chạy trên đường 3/2 theo hướng từ Quảng trường Hồ Chí Minh hướng ra sân bay Vinh.

Khi đi đến trước khu đô thị Vinaconex, ô tô va chạm với xe máy điện BKS 37MĐ1-169.71 do một bé gái (khoảng 14 tuổi) cầm lái đang rẽ qua đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy điện và bé gái văng ra phía trước khoảng 10m, còn xe ô tô biển xanh đâm vào dải phân cách giữa đường.

Điều đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, có 3 người đàn ông đứng ở hiện trường nhưng chỉ tập trung gọi điện thoại. Trong khi đó, nạn nhân nằm gục trên đường giữa trời nắng nóng gần 40 độ C.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News