26.000 người chết vì Covid-19, Mỹ có thể phải giữ cách ly xã hội đến 2022

Dịch Covid-19 được dự báo đạt đỉnh ở Mỹ trong tuần này. (Ảnh: Getty)

“Ngày chết chóc nhất”

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 14/4 theo giờ địa phương, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ là 25.856 người, tăng hơn 2.200ca so với một ngày trước đó. Đây là ngày ghi nhận số người tử vong vì dịch viêm phổi cấp cao nhất tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Trong ngày 14/4, Mỹ cũng ghi nhận hơn 23.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 610.000 ca.

Các chuyên gia dịch tễ của Mỹ cho rằng, dịch Covid-19 có thể lập đỉnh tại Mỹ trong tuần này. New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Mỹ với hơn 10.800 ca tử vong.

Tuy nhiên, tình hình tại New York đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Theo Thống đốc Andrew Cuomo, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện của bang này hiện xấp xỉ 18.700 người, giảm so với con số hơn 18.800 người một ngày trước đó và đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát.

Mỹ có thể phải duy trì cách ly xã hội đến 2022

Giữa lúc dịch Covid-19 được cho là sắp lập đỉnh tại Mỹ, giới chức nước này đang tranh luận gay gắt về thời điểm nới lỏng các lệnh hạn chế, nối lại hoạt động kinh tế.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần phát đi tín hiệu muốn mở cửa kinh tế trở lại sớm nhất có thể và dự kiến vào đầu tháng 5 tới. Trong khi đó, nhiều bang, trong đó có New York và New Jersey đã liên minh lại để thảo luận một kế hoạch nối lại hoạt động kinh tế dần dần. Điều này đã khiến chủ nhân Nhà Trắng tức giận và tuyên bố tại một cuộc họp báo đầu tuần này rằng, tổng thống mới có “toàn quyền” quyết định vấn đề này, chứ không phải thống đốc các bang. Các chuyên gia pháp lý và một số thống đốc bang nói rằng, tuyên bố của ông Trump không phù hợp với hiến pháp Mỹ. Thống đốc New York Andrew Cuomo thậm chí cho biết, ông sẽ “kháng lệnh” nếu Tổng thống Trump yêu cầu mở cửa kinh tế trở lại một cách vội vã.

Về vấn đề này, cố vấn dịch tễ hàng đầu của ông Trump, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia Mỹ về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, cho rằng mục tiêu nối lại hoạt động kinh tế từ ngày 1/5 tới của ông Trump là "lạc quan quá mức".

Theo chuyên gia này, điều kiện tiên quyết để nối lại hoạt động kinh tế là giới chức y tế phải có khả năng xét nghiệm Covid-19 nhanh, và nhanh chóng phát hiện, cách ly các ca nhiễm mới trước khi nghĩ đến việc nới lỏng biện pháp cách ly xã hội. "Chúng ta vẫn chưa ở ngưỡng đó", ông Fauci nhấn mạnh.

CNN dẫn nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Y tế Công cộng Havard cho rằng, Mỹ có thể phải duy trì các biện pháp cách ly xã hội, như khuyến cáo người dân ở trong nhà, đóng cửa trường học, đến năm 2022 nếu giới khoa học không sớm tìm ra vắc xin.

Dự báo này của các chuyên gia trái với nghiên cứu mà Nhà Trắng viện dẫn trước đó nói rằng đại dịch Covid-19 có thể chấm dứt vào mùa hè này.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí