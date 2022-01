25 thanh niên dương tính với ma túy đang 'bay lắc' trong quán karaoke lúc rạng sáng

Chiều 12/1, Công an TP Hội An cho biết Công an thành phố vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng thanh niên, nam nữ sử dụng ma túy khi làm khách tại quán karaoke Kingdom (Hội An) lúc 1h45 ngày 11/1.

Các đối tượng thanh niên trong quán karaoke có biểu hiện say thuốc được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Cụ thể, vào khoảng 1h45’ ngày 11/1, trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Cẩm Hà, TP Hội An đã phát hiện quán Karaoke Kingdom (xã Cẩm Hà, Hội An) vẫn đang hoạt động nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke có 3 phòng đang có hàng chục khách hát bật âm thanh lớn và có biểu hiện phê thuốc... Ngay lập tức sự việc được cấp báo lên chỉ huy Công an TP Hội An, yêu cầu hỗ trợ lực lượng để xử lý.

Đến hơn 4h rạng sáng cùng ngày, tất cả các đối tượng thanh niên, khách hát karaoke được đưa về trụ sở Công an để làm việc. Qua kiểm tra test nhanh, có đến 25 đối tượng kết quả dương tính với ma túy.

Hiện Công an Hội An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân