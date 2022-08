21 máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc áp sát máy bay F-16 của Đài Loan năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra vào tối 2/8, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết ngay sau khi máy bay chở phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc, 21 máy bay quân sự Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Theo đó, một nhóm máy bay chiến đấu bao gồm 8 tiêm kích J-11, 10 tiêm kích J-16, một máy bay cảnh giới và chỉ huy tác chiến KJ-500 AEW&C, một máy bay tác chiến điện tử Y-9 EW cùng một máy bay thu thập thông tin tình báo Y-8 ELINT đã đi vào khu vực phía Tây Nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Tình hình 2 bờ eo biển Đài Loan đã trở nên vô cùng căng thẳng bởi chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ, dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trong một thông cáo báo chí phát đi tối 2/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách "Một Trung Quốc".

"Đây là hành động đùa với lửa rất nguy hiểm. Bất cứ ai đùa với lửa sẽ bị bỏng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo. Bắc Kinh cho rằng, Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc với sự hỗ trợ của Đài Loan.

Còi báo động vang lên tại tỉnh Phúc Kiến ngay trước khi máy bay chở bà Pelosi hạ cánh

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8 như một động thái đáp trả nhằm vào chuyến đi của bà Pelosi.

Các lực lượng quân đội Trung Quốc trong khu vực cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Ngay trước khi máy bay chở bà Pelosi hạ cánh, còi báo động đã vang lên tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

