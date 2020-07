20 nam nữ 'bay lắc' trong khách sạn Luxury

Theo tin tức từ báo giao thông qua xét nghiệm, có 20/25 người có mặt tại đây dương tính với ma túy.

Cụ thể, rạng sáng 23/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn, kiểm tra đột xuất khách sạn Luxury, có địa chỉ tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện tại 4 phòng nghỉ của khách sạn này đang có 25 người đang có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét nghiệm nhanh tại chỗ thì có 20/25 người cho kết quả dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 3 viên nén màu hồng, 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ việc sử dụng chất kích thích.

Gần đây, tại Đồng Tháp cũng phát hiện vụ việc tương tự. Theo báo Công an TP.HCM vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 16/7, kiểm tra tại một khách sạn thuộc khóm 4, phường 1, TP.Sa Đéc, Công an bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lê Thị Mỹ Hương (SN 1997, ngụ An Phú Nhuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp), Đặng Tiểu Bình (SN 1998, ngụ Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp), Lê Nhật Tuấn (SN 1996, ngụ Hòa Thành, H.Lai Vung) và Đặng Kim Ngân (SN 1992, ngụ P.3, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 gói nilong bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy), 8 viên thuốc lắc, 6 điện thoại di động và số tiền hơn 26 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Qua làm việc, bước đầu đối tượng Lê Thị Mỹ Hương khai chất rắn trên là ma túy được mua từ TP.Hồ Chí Minh với giá 3.600.000đ của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ, sau đó Hương rủ các đối tượng Tuấn, Bình, Ngân đến khách sạn để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

