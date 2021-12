Trong tỉnh

Kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An công bố cho thấy đã có 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án. Đó là Công ty CP Tập đoàn Thiện Phát (địa chỉ tại Nghệ An) và Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (địa chỉ tại Hà Nội).