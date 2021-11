2 cựu công an bất ngờ nói không tham gia vụ cướp 37 tỷ của doanh nhân trên cao tốc

Cướp 37 tỷ đồng tiền ảo của doanh nhân

Ngày 23-11, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983) cùng 14 bị can khác trong đó có một số bị can là cán bộ Công an TP.HCM (nhưng bị tước danh hiệu CAND) về tội "Cướp tài sản".

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư kinh doanh tiền điện tử thì Tài và Hoàng có quen biết với Lê Đức Nguyên (là 1 doanh nhân kinh doanh tiền ảo, SN 1988, trú TP Thủ Đức (quận 2 cũ)). Tài khai báo, năm 2018 nghe lời anh Nguyên tư vấn nên Tài đã bán khoảng 1000 Bitcoin (100 tỷ đồng) để mua các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết.

Tài cho rằng anh Nguyên lừa mình nên rủ Hoàng cùng tìm, bắt anh này lấy lại số tiền điện tử bị mất. Tài thuê nhiều người tìm nơi ở của anh Nguyên và mua súng bắn đạn bi, 1 số hung khí.

Sáng 17-5, nhóm phát hiện xe anh Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc về TPHCM nên đứng ở đầu cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để nhận dạng xe anh này. Trưa cùng ngày, nhóm thấy xe anh Nguyên chạy qua nên lái xe đuổi theo đâm vào đuôi xe anh Nguyên. Một thành viên trong nhóm Tài lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe anh Nguyên.

Các thành viên trong nhóm xuống xe tiếp cận và khống chế anh Nguyên cùng người thân đưa lên xe. Sau đó, nhóm ép anh Nguyên phải đọc mật khẩu điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân rồi thực hiện lệnh chuyển tiền.

Nhóm yêu cầu anh Nguyên gọi về cho người thân tiếp tục chuyển 1.000 Bitcoin vào ví điện tử của Tài. Do nghe tiếng anh Nguyên la hét, người thân đã nghi ngờ nên nói không có tiền để chuyển nên nhóm di chuyển xe về phường Thạnh Mỹ Lợi dừng bỏ nạn nhân xuống.

Nhóm Tài lấy 3 chiếc ĐTDĐ cùng camera hành trình. Nhóm của Tài bán số Bitcoin được 18,88 tỷ đồng chia nhau tiêu xài, Tài giữ lại 5,33 tỷ đồng chi tiêu cá nhân….

Theo kết quả giám định, số tiền điện tử anh Nguyên bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin quy đổi tương ứng 37,14 tỷ đồng cùng 1 số tài sản khác khoảng 45,1 triệu đồng.

2 cựu cán bộ công an chối tội, kêu oan

Công an xác định, có một số người tham gia khi đó là cán bộ công an công tác tại TPHCM như: Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. 2 cựu công an trên bị bắt, tạm giam từ 26/6/2020. Ngày 19/11/2020 hết hạn tạm giam.

Cụ thể, theo cáo trạng, Tài, Hoàng rủ, thuê 1 nhóm người trong đó có Trương Chí Hải tìm anh Nguyên đòi tiền. Trương Chí Hải là bạn bè với Dũng và Tuấn. Khi được Tài và Hoàng nhờ tìm anh Nguyên thì Hải đã nhờ Dũng tìm giúp.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Quốc Dũng là người tư vấn cách tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị can khác đi ôtô va chạm với xe của anh Nguyên để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Dũng được hưởng 412 triệu đồng.

Còn về phần Nguyễn Anh Tuấn, khoảng 9h27 ngày 17-5-2020, theo dõi qua định vị thấy ôtô của anh Nguyên đang di chuyển từ TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về TP.HCM nên Tài đã gọi điện báo cho Hải biết và hẹn gặp nhau tại cuối đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Lúc này, Tuấn cũng đang ở nhà Hải, nên Hải bảo Tuấn chở lên đường cao tốc có việc. Tuấn chở Hải đến gặp nhóm của Tài, rồi cùng nhau đi lên đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây.

Trên đường đi, Hải nói cho Tuấn biết nhóm Tài đang đi tìm "con nợ" để đòi tiền bằng cách tiến hành vụ va chạm với xe "con nợ" buộc "con nợ" phải xuống xe. Tuấn chở Hải đi dẫn đường và chọn địa điểm rồi báo cho nhóm đi cùng biết để dàn dựng vụ va chạm.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Anh Tuấn phạm tội với vai trò giúp sức, là người điều khiển ôtô của mình đưa Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc. Trên đường đi, Hải nói rõ cho Tuấn biết là đi để chặn xe anh Nguyên bắt nợ.

Tuấn là cán bộ công an nhưng vẫn đồng ý chở Hải và đồng bọn đi cùng. Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế anh Nguyên xong xuôi rồi chở đồng bọn về. Trên đường về Tuấn nghe rõ nội dung Hải điện thoại bảo Tài tháo camera trên xe anh Nguyên để tránh bị lưu hình ảnh, sau đó được Hải chia cho 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, các bị can chối tội, kêu oan khai rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của anh Nguyên, mà chỉ nghĩ Tài đòi nợ anh Nguyên bình thường.

Các bị can Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân Phốt, Dương Khải An, Trịnh Tuấn Anh và Trần Ngọc Hoàng cũng kêu oan, cho rằng không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của bị hại mà chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để giúp Tài đòi nợ.

Quá trình điều tra, các bị can đã tác động gia đình nộp tổng số tiền 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho bị hại, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cáo trạng của vụ án.

Tác giả: B. Bình

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị