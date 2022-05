18 đối tượng thuê nhà nghỉ sát phạt thâu đêm

Trước đó, chiều 2/5, Đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Bến Cát) phối hợp Công an phường Mỹ Phước đột kích nhà nghỉ nghỉ S.M nằm trên địa bàn khu phố 3, phường Mỹ Phước, bắt quả tang 18 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài binh Ấn Độ ăn tiền.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc hơn 54 triệu đồng, trong người các đối tượng hơn 155 triệu đồng, hàng chục bộ bài cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Trước khi triệt xóa ổ đánh bạc này, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát hình sự Công an thị xã Bến Cát phát hiện Phan Văn Lân (SN 1969, quê Cà Mau), Trần Thanh Hôn (SN 1958, quê Bạc Liêu), Châu Văn Soul (SN 1991, quê Đồng Tháp) cùng nhiều đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn đánh bạc nên đã tổ chức theo dõi.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc.

Qua đó ghi nhận nhóm đối tượng này thường xuyên thuê nhà nghỉ, khách sạn ở nhiều địa điểm khác nhau để tổ chức đánh bạc thâu đêm suốt sáng, trong đó có hơn phân nửa con bạc là nữ giới.

Sau một thời gian theo dõi, đến khoảng 14h30 ngày 2/5, thấy thời điểm đã thích hợp, Ban chỉ huy Công an thị xã Bến Cát chỉ đạo lực lượng phối hợp bao vây nhà nghỉ S.M và bắt tất cả những người tham gia đánh bạc. Các đối tượng khai đã thuê nhà nghỉ từ tối ngày 1/5 và thay phiên nhau sát phạt cho đến lúc bị bắt giữ.

