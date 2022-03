12 người con nhưng không ai bên cạnh, cụ bà 86 tuổi trải bạt bán rau kiếm sống qua ngày

Những ai đi qua ngã tư Mai Chí Thọ - Lương Đình Của (quận 2, TP Hồ Chí Minh) hẳn không còn lạ với hình ảnh cụ bà lưng còng, mái tóc bạc, đội chiếc nón lá ngóng trông từng người đến hỏi mua rau.

Được biết, cụ Liên năm nay đã 82 tuổi (quê gốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu) bán rau ở đây được vài năm. Ở tuổi ấy, mọi người được sum vầy, quây quần bên con cháu thì cụ vẫn ngày ngày lầm lũi bên gánh rau giữa nỗi nhọc nhằn mưu sinh.

Mới đây, câu chuyện của cụ được lan truyền rộng hơn trên mạng xã hội nhờ hình ảnh từ từ video chị Phượng Nguyễn quay lại.

Là người thường xuyên tiếp xúc với những mảnh đời khó khăn ở mảnh đất hoa lệ Sài Gòn, chị Phượng đã quá quen với cảnh tượng này. Nhưng khi chứng kiến và trò chuyện để biết thêm hoàn cảnh của cụ Liên, chị không khỏi rưng rưng.

Your browser does not support the video tag.

Cụ bà quây chiếc ô ngồi bán rau bất kể trời nắng mưa. Nguồn: Phượng Nguyễn

Cụ Liên mất chồng cách đây hơn chục năm, vì không muốn làm phiền đến con cháu nên cụ chọn lề đường làm nơi mưu sinh. Mỗi năm cụ về quê một lần để lo cúng giỗ ông bà, cha mẹ.

Chị Phượng kể: "Bà có 12 người con (8 gái, 4 trai) nhưng ở hiện tại một mình ở trong căn nhà tình thương không ai chăm sóc. Hàng ngày, bà bán rau ở ngã tư này bất kể trời nắng mua, khi bán hết sạp rau bà còn đi lượm ve chai. Mà rau của bà tươi lắm vì bà rất cẩn thận nâng niu, khi trời nắng bà dùng tấm bạt, tấm vải che lại cẩn thận.

Bà bị bệnh đau xương khớp nhưng chưa ngày nào nghỉ bán cả, có lẽ cũng vì gánh nặng mưu sinh. Thấy nụ cười, sự lạc quan của bà mình càng thương hơn".

Dù đã 81 tuổi, tấm lưng đã còng, cụ Liên vẫn ngày ngày lầm lũi bên gánh rau. Ảnh cắt từ clip.

Câu chuyện về cụ bà bán rau trên phố Lương Định Của sau khi được lan tỏa khiến mỗi chúng ta nghẹn lòng nghĩ về hai chữ tình thân. Những ai còn mẹ, mong rằng đừng để cho mẹ buồn!

Tác giả: Minh Nguyệt



Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc