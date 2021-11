12 cách thoát khỏi quầng thâm mắt

Quầng thâm thường được cho là do căng thẳng, mệt mỏi và quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, các yếu tố khác có thể xảy ra, bao gồm di truyền, chế độ ăn uống, hút thuốc và rượu. Nhóm chuyên gia Hoa Kỳ đã nghiên cứu những nguyên nhân phổ biến nhất và những mẹo hay nhất giúp bạn loại bỏ quầng thâm dưới mắt.

Quầng thâm dưới mắt là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Nguyên nhân gây quầng thâm mắt

Khi các mạch máu bị hư hại, máu có thể bị rò rỉ ra ngoài gây màu tối quen thuộc. Khi rò rỉ máu kết hợp với sự tích tụ chất lỏng, quầng thâm thường trở nên rõ ràng hơn.

- Thiếu ngủ: Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ tăng sản xuất cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Khi nồng độ cortisol tăng lên, lượng máu trong cơ thể bạn cũng tăng theo, các mạch máu buộc phải mở rộng để chứa lượng máu dư thừa, làm cho quầng thâm trở nên rõ ràng hơn.

- Hút thuốc: Thói quen độc hại này có thể tàn phá làn da của bạn, lấy đi các chất dinh dưỡng quan trọng và gây ra tổn thương có thể làm trầm trọng thêm sự xuất hiện của quầng thâm. Nicotine cũng góp phần tạo ra bọng dưới mắt vì những người hút thuốc thường rít nicotine vào ban đêm, điều này làm gián đoạn giấc ngủ của họ, dẫn đến quầng thâm dưới mắt.

- Đồ mặn: Muối khiến cơ thể giữ lại chất lỏng và tích tụ dưới mắt. Giữ nước cũng có thể thúc đẩy sự xuất hiện của quầng thâm vì áp lực từ chất lỏng dư thừa đẩy các mạch máu đến gần da hơn, làm cho màu xanh tía trở nên rõ ràng hơn. Giảm lượng natri có thể giúp giảm sự xuất hiện của quầng thâm dưới mắt.

Một số nguyên nhân phổ biến khác dẫn đến quầng thâm dưới mắt như: Rượu, thói quen nằm sấp khi ngủ, chà xát hoặc dụi mắt quá nhiều, sự lão hóa, di truyền,...

Chà xát hoặc dụi mắt quá nhiều cũng gây quầng thâm dưới mắt.

12 cách thoát khỏi quầng thâm dưới mắt

- Sử dụng kem dưỡng da chứa retinoid: Loại kem chuyên dụng này giúp xây dựng lại lớp collagen bên ngoài của da, làm da dày lên trong thời gian phục hồi. Ngoài ra, nhiều bác sĩ da liễu hàng đầu khẳng định rằng một số loại thuốc cũng có tác dụng giảm quầng thâm dưới mắt.

- Nằm ngửa để giảm sưng mắt: Bạn đã biết rằng nằm sấp khi ngủ khiến chất lỏng và máu đọng lại quanh mắt, vì vậy, nằm ngửa khi ngủ có thể giúp giảm hiện tượng này. Chỉ cần cẩn thận để không làm cột sống và cổ của bạn bị lệch.

- Sử dụng sản phẩm làm sáng và kem chống nắng: Sản phẩm làm sáng da thường chứa vitamin C, chiết xuất cam thảo và axit kojic có thể giúp giảm bớt một số vết thâm do chúng ức chế sản xuất melanin, nguyên nhân gây ra da sẫm màu. Chuyên gia cũng khuyên bạn nên thoa kem chống nắng được thiết kế dành riêng cho mặt để ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời.

Sử dụng kem dưỡng thiết kế riêng cho vùng mắt cũng là một cách giúp giảm quầng thâm.

- Tẩy trang trước khi đi ngủ: Nhiều người cảm thấy kiệt sức khi đến giờ đi ngủ và không bận tâm đến việc làm sạch da hoặc sẽ làm qua loa với bất kỳ loại tẩy trang nào mà không cần suy nghĩ kỹ. Nếu có thể, hãy chăm sóc vùng da mỏng manh quanh mắt của bạn cẩn thận hơn. Sử dụng một miếng bông mềm và chà xát thật nhẹ nhàng.

- Ngủ nhiều hơn: Lời khuyên này có tác dụng tuyệt vời đối với nhiều loại bệnh về sắc đẹp. Thời điểm vàng của ‘giấc ngủ đẹp’ thường là 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Mở mắt sau một giấc ngủ ngon, bạn sẽ thấy sự trẻ hóa rõ rệt trên làn da của mình.

- Túi trà & caffeine: Đồ uống chứa caffeine có thể không tốt cho quầng thâm mắt, nhưng dùng nó để đắp trên da có thể hữu ích. Đặc tính của caffeine cho phép nó hút chất lỏng ra khỏi mặt một cách tự nhiên. Để có kết quả tốt nhất, hãy ngâm 2 túi trà trong nước ấm trong vài phút. Sau đó để chúng trong tủ lạnh khoảng 5 đến 10 phút. Cuối cùng, bạn nằm xuống và đặt mỗi túi lên trên mỗi mí mắt. Nghỉ ngơi và thư giãn trong khoảng 5 phút.

- Đắp mặt nạ dưa chuột: Những lát dưa chuột giúp dưỡng ẩm cho da nhờ hàm lượng vitamin K, làm giảm quầng thâm và bọng mắt. Ngoài ra, vitamin K và axit caffeic hoạt động như một chất chống viêm tự nhiên.

Dưa chuột có thể làm giảm quầng thâm và bọng mắt.

- Giữ ẩm để tăng độ rung trên khuôn mặt: Khi chúng ta bị mất nước, cơ thể sẽ thích nghi bằng cách giữ lại nước, đặc biệt là vùng quanh mắt. Do đó, để giảm lượng chất lỏng dư thừa trong cơ thể, hãy uống nhiều nước. Quy tắc ‘8 ly nước mỗi ngày’ đã lỗi thời. Vì vậy, đừng lo lắng, bạn không cần phải uống nước cả ngày. Các chuyên gia khuyến nghị uống khoảng 11,5 cốc chất lỏng mỗi ngày đối với hầu hết phụ nữ trưởng thành và 15,5 cốc đối với hầu hết đàn ông trưởng thành.

- Bổ sung vitamin C: Là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh, vitamin C giúp ngăn ngừa bọng mắt và quầng thâm không mong muốn. Những loại trái cây giàu vitamin C như cam quýt, chanh, dứa là lựa chọn hiển nhiên, nhưng rất nhiều thực phẩm khác cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời. Một số loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C bao gồm cải xoăn, súp lơ, quả mọng, bông cải xanh, xoài, cà chua và đu đủ.

- Bổ sung collagen: Các chất bổ sung có chứa collagen có thể giúp kích thích sản xuất collagen. Để đảm bảo bạn nhận được đầy đủ lợi ích, hãy thử dùng các chất bổ sung cho phép cơ thể tạo ra collagen như vitamin C, axit amin và đồng.

Vitamin C rất là yếu tố quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

- Bổ sung sắt: Sự thiếu hụt sắt có thể dẫn đến quầng thâm vì nó làm cho hemoglobin trong máu bị phá vỡ, dẫn đến thiếu oxy và làm xuất hiện các vết thâm đen dưới mắt. Bổ sung sắt có thể hữu ích, tương tự như tiêu thụ thịt bò và gia cầm được nuôi bằng cỏ.

Nếu bạn là người ăn chay hoặc thuần chay thì thực phẩm chức năng bổ sung Vitamin B-12 sẽ có hiệu quả tương tự. Các loại thực phẩm được khuyến nghị khác bao gồm đậu, rau bina, đậu Hà Lan, mơ và nho khô.

- Nước hoa hồng: Nếu bạn thường xuyên bị sưng húp mắt, hãy lấy một ít bông gòn và ngâm vào nước hoa hồng. Đặt bông lên mí mắt và thư giãn trong 15 phút. Để có kết quả tốt nhất, hãy làm điều này một lần một ngày trong khoảng 1 tháng.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn