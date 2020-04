11 quân nhân Philippines thiệt mạng khi săn lùng thủ lĩnh IS

Giới chức quân đội Philippines cho biết các binh sĩ ngày 17/4 chạm trán khoảng 40 tay súng vũ trang hạng nặng ở tỉnh Sulu, khi đang tuần tra tác chiến trên đảo Patikul, theo New York Times.

Vụ đấu súng ác liệt kéo dài trong gần 1 tiếng, với khoảng 11 binh sĩ thiệt mạng, theo người phát ngôn quân đội Edgard Arevalo.

Ông cho biết các tay súng thuộc tổ chức cực đoan Abu Sayyaf, vốn đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chi nhánh của IS trong nhóm cực đoan Abu Sayyaf đang do Hatib Hajan Sawadjaan đứng đầu. Quân đội không xác nhận liệu Sawadjaan có tham gia vụ đấu súng ngày 17/4 hay không.

Quân đội Philippines đã truy lùng thủ lĩnh IS tại nước này suốt hơn 3 tháng qua. Ảnh: Bộ chỉ huy miền Tây Các lực lượng Vũ trang Philippines.

"Toàn bộ lực lượng vũ trang Philippines ngày hôm nay đều cảm thấy đau buồn", tướng Arevalo cho biết mọi doanh trại trên toàn quốc đều treo cờ rũ.

Ông gọi 11 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đấu súng là "những người anh hùng đã hi sinh tính mạng" để bảo vệ người dân tỉnh Sulu.

Cựu thủ lĩnh địa phương của IS, Isnilon Hapilon, bị quân đội Philippines tiêu diệt gần 3 năm trước sau khi chỉ huy các tay súng gốc Đông Nam Á và Trung Đông đánh chiếm thành phố Marawi. Vụ tấn công táo bạo khiến miền Nam Philippines trở thành điểm đến của nhiều phần tử cực đoan muốn xây dựng một "thánh địa" mới cho IS.

Theo tướng Arevalo, có thêm 14 quân nhân thuộc lực lượng lính dù bị thương trong cuộc truy kích thủ lĩnh nhóm cực đoan. Ông nhấn mạnh quân đội đã có hai vụ chạm trán và gây nên thiệt hại nặng nề cho phiến quân, tuy nhiên không xác nhận liệu có tay súng nào của phiến quân thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngày 17/4.

Tướng Arevalo khẳng định chiến dịch truy tìm Sawadjaan vẫn tiếp diễn dù chính phủ Philippines đang tập trung ứng phó đại dịch Covid-19. Quân đội đã lùng sục Sawadjaan suốt hơn 3 tháng qua, sau khi y chủ mưu vụ đánh bom nhà thờ trên đảo Jojo khiến 23 người thiệt mạng.

