11 loại nước ép giúp bạn có làn da hoàn hảo

Nước ép me rừng (amla): Quả me rừng là một loại trái cây rất giàu dinh dưỡng. Đây là một nguồn vitamin C dồi dào, đồng thời giúp hỗ trợ quá trình sản sinh collagen, qua đó ngăn các dấu hiệu lão hóa và mụn nhọt. Hãy thử uống một ly nước ép me rừng mỗi ngày trước bữa ăn hoặc vào buổi sáng sớm.