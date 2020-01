11 điều không nên làm trên máy bay

Dưới đây là những lời khuyên của tiếp viên về cách hành khách nên cư xử trên máy bay.

Không chào hỏi tiếp viên

"Tôi ước hành khách chào hỏi với mình khi họ lên máy bay. Tiếp viên cũng là con người, chúng tôi cần được cư xử với sự tôn trọng và tử tế", một tiếp viên chia sẻ. Hãy nhớ cư xử lịch sự, bạn chỉ cần chào một câu đơn giản khi lên máy bay và nói cảm ơn lúc rời đi.

Đòi hỏi ngay khi mới lên máy bay

Tiếp viên hàng không thường bận rộn chào hỏi, giúp khách tìm chỗ hay sắp xếp hành lý xách tay trên cabin. Yêu cầu đồ uống hay thức ăn trước khi máy bay cất cánh có thể khiến họ bối rối và khó chịu.

Không lắng nghe hướng dẫn

Dù bạn có thể đi máy bay nhiều lần trước đó, lắng nghe hướng dẫn an toàn vẫn quan trọng. Dùng điện thoại hay làm việc lúc này bị coi là thiếu lịch sự. Khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, bạn có thể hoảng loạn, không biết cách xử lý tình huống.

Bày rác ra ghế

Các tiếp viên thường liên tục đi lại để thu nhặt rác hay bất kỳ đồ thừa nào của hành khách. Không có lý do gì để bạn biến ghế ngồi của mình và không gian xung quanh thành bãi rác - điều chứng tỏ bạn thiếu ý thức, không quan tâm đến hành khách chuyến sau hay những người phải thu dọn.

Bông đùa

Nhắc đến những điều nhạy cảm như bom, chất nổ hay bệnh truyền nhiễm là điều tồi tệ. Hành khách bông đùa quá trớn có thể bị đuổi khỏi máy bay, bị bắt hay nộp phạt... và chuyện này chỉ gây mất thời gian của hàng trăm người khác.

Phàn nàn về đồ ăn

Hành khách không nên đổ lỗi hay tức giận với tiếp viên nếu quên không yêu cầu thực đơn riêng, hay không thích khẩu phần sẵn có. Nếu có chế độ dinh dưỡng đặc biệt hoặc kén ăn, bạn nên chuẩn bị đồ ăn riêng trước khi lên máy bay.

Ngồi nhầm ghế

Tiếp viên hàng không đều có danh sách hành khách và chắc chắn họ biết vị trí của từng người. Bạn không nên tự ý ngồi trong khoang hạng nhất hay đổi chỗ khi thấy có ghế trống. Cân bằng trọng tâm của máy bay rất quan trọng khi cất cánh, do đó một số ghế có thể được bỏ trống vì lý do an toàn.

Xem phim nhạy cảm

Dù ghế hai bên trống, bạn không nên mở những bộ phim không phù hợp trong không gian công cộng như cabin hành khách. Điều đó có thể khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu.

Không tuân thủ đèn hiệu

Một trong những điều khó chịu nhất với tiếp viên là hành khách rời khỏi chỗ khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn vẫn sáng - đây là điều cấm kỵ khi máy bay cất cánh, hạ cánh hay vào vùng nhiễu động. Nếu bạn cần sử dụng nhà vệ sinh, hãy đợi đến khi đèn hiệu này tắt.

Động chạm tiếp viên hàng không

Trong nhà hàng, bạn không nên chạm tay vào người phục vụ hay kéo áo họ. Trên máy bay cũng vậy, tiếp viên không thích bị động vào người.

Búng tay gọi tiếp viên

Có nhiều cách lịch sự hơn việc búng tay để thu hút sự chú ý của tiếp viên. Hành khách có thể nhấn nút gọi, hay đơn giản đợi họ đi ngang qua và lên tiếng.

