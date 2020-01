10 ngày truy tìm chiếc xe container gây tai nạn chết người ở Ninh Bình

Trung tá Cường. Ảnh. Báo Giao Thông

Trung tá Nguyễn Phi Cường, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 28/7 trên địa bàn thuộc xã Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình) khiến anh Đinh Khắc Long (SN 1972, ở thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư) tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, do trời tối, không có người chứng kiến vụ việc nên không phát hiện được nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Sau khi nắm bắt được vụ tai nạn, qua trích xuất camera ở khu vực xảy ra TNGT thì có ghi nhận hình ảnh một chiếc xe đầu kéo xuất hiện vào thời điểm đó nhưng không rõ biển số.

Ngay sau đó, anh Cường đã báo cáo với lãnh đạo, Công an huyện Hoa Lư phối hợp với các ngành chức năng phát đi thông báo rộng rãi cùng clip hiện trường do camera an ninh khu vực ghi lại để truy tìm người và phương tiện gây ra vụ TNGT.

Anh Cường được giao nhiệm vụ phối hợp với anh em điều tra và bằng mọi cách phải tìm ra được phương tiện gây án, việc làm đầu tiên đó là trích xuất camera trên các tuyến đường để nhận dạng chiếc xe xuất hiện thời điểm đó.

Theo Trung tá Cường, trên dọc các tuyến đường, chỗ nào có camera an ninh anh đều vào xin người dân trích xuất. Lúc thì ở quanh khu vực Hoa Lư, lúc chạy ngược lên Gia Viễn. Thậm chí còn lặn lội vào tận Thanh Hóa, ra Hà Nam, Hà Nội để tìm cho bằng được hình ảnh chiếc xe khả nghi xuất hiện trong thời điểm xảy ra TNGT.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh trích xuất camera

Đến ngày thứ 10, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc xe đầu kéo có đủ những dấu hiệu trùng khớp với xe trong hình ảnh nên báo cáo lãnh đạo và tập trung lực lượng lên Hà Nội tìm. Qua giám định kỹ thuật hình sự và các chứng cứ thu thập được đã xác định, chiếc xe ô tô BKS 29C-386.78 kéo rơ-moóc 15R-017.11 do Nguyễn Văn Cầu (SN 1992, trú tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển có liên quan trực tiếp đến vụ TNGT.

Quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra, bước đầu lái xe nói không hề hay biết gây TNGT vì trời tối chứ không có ý định gây TNGT bỏ chạy.

Được biết, sau khi tìm được người và phương tiện gây TNGT, Công an huyện Hoa Lư đã tạm giữ phương tiện và đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 28/7, anh Đinh Khắc Long (47 tuổi, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư) chạy xe máy trên đường ĐT 477. Đến đoạn qua xã Ninh Giang, xe va chạm với ôtô khiến anh Long chết tại chỗ.

Công an huyện Hoa Lư xác định chiếc ôtô 5 chỗ màu trắng và xe container (đi liền sau ôtô 5 chỗ) nghi vấn liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên. Cả hai phương tiện rời hiện trường ngay sau đó.

Để phục vụ công tác điều tra và truy tìm, cảnh sát đề nghị ai biết thông tin có liên quan, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư, số điện thoại 0229.362.2514.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo truy tìm tài xế và ôtô liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong vào tối 28/7.

Tác giả: Minh Ngân

Nguồn tin: Doisongplus.vn