Chiều 4-11, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe biển xanh đi ngược chiều trên đường dẫn vào sân bay Đà Nẵng.

Xe biển xanh chạy ngược chiều vào sân bay Đà Nẵng

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip về một ô tô biển số xanh lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn dẫn vào sân bay Đà Nẵng.

Khi đến trước trạm thu phí ra vào sân bay, chiếc ô tô này chạy sang làn đường ngược chiều và rẽ vào trụ sở một cơ quan bên cạnh.

Clip xe biển xanh chạy ngược chiều trên đường dẫn vào sân bay Đà Nẵng

Nhận thông tin, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hải Châu vào cuộc xác minh, mời tài xế ô tô nêu trên lên làm việc.

Tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều được xác định là Đ.N.B.Q (SN 1966, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Q thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hải Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Q về lỗi "đi ngược chiều trên đường có biển cấm".

Đối với lỗi này, tài xế Q. có thể đối mặt mức phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 3 tháng.

