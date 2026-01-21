Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lại

Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, tôi là "gái tân" còn anh đã qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi quen nhau qua công việc, thấy anh là người hiền lành, tử tế lại rất giỏi giang nên tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đến khi chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi mới biết anh đã từng có vợ và 1 cô con gái. Khi quen tôi anh đã ly hôn được 3 năm và có con gái 2 tuổi.

Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà chúng tôi thăm con rồi ở lại ăn cơm, thậm chí ngủ qua đêm (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Anh kể, anh và vợ cũ chia tay do cả 2 bất đồng quá nhiều trong quan điểm và cách sống, anh quan tâm gia đình, còn vợ cũ dù đã có chồng con vẫn thường xuyên đi bar đến nửa đêm, bỏ mặc con cái. Sau khi ly hôn, anh giành quyền nuôi con gái. Từ đó 2 bố con sống với nhau, bố mẹ anh cũng hỗ trợ anh chăm con.

Khi kể chuyện yêu một người đàn ông từng ly hôn, bạn bè gia đình tôi đều phản đối, bố mẹ cũng nói rằng quan hệ mẹ kế con chồng sau này rất phức tạp, thế nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình sống tốt, cư xử tốt sẽ hóa giải được mọi chuyện.

Nhưng mọi chuyện không như mơ, từ khi chúng tôi kết hôn rồi có con, vợ cũ của anh liên tục xúi bẩy, nói xấu tôi với con gái để con bé ghét mẹ con tôi, có làm thế nào con bé cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi gặp tôi. Không những vậy, khoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi. Cô ta khiêu khích tôi ra mặt, thi thoảng lại cố tình tỏ ra hiểu chồng tôi và quan tâm anh. Thậm chí có những ngày con bé ốm, cô ta lại lấy lý do ngủ lại chăm con.

Những lần như thế ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và đã nói chuyện này với mẹ chồng và chồng. Mẹ chồng có vẻ hiểu và đứng về phía tôi, nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi đang lo lắng quá đà, vì họ đã ly hôn, tôi mới là vợ chính thức hiện tại của anh. Chồng tôi khẳng định không còn tình cảm gì với vợ cũ, việc qua lại chỉ với mục đích duy nhất là chăm sóc con cái. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bất an.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV