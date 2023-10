Video ô tô húc bay mẹ con trên Quốc lộ 7A tại Nghệ An

Sáng 30/9, xác nhận từ chính quyền xã Hoa Sơn (Anh Sơn - Nghệ An), cho biết: Một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong, một con nhỏ bị thương vừa xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Hoa Sơn và xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn.

Video vụ tai nạn trên Quốc lộ 7A.

Theo đó, khoảng 15h50 ngày 29/9 trên tuyến quốc lộ 7A, thuộc thôn 6 xã Hoa Sơn (giáp địa phận xã Tường Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn nói trên.

Theo video ghi lại xe ô tô KiA màu đỏ, chưa rõ biển số chạy tốc độ nhanh, đâm từ phía sau xe máy chị Nguyễn Thị L. (SN 1986, trú tại xã Hoa Sơn) đang chở con trai 3 tuổi trên đường về nhà. Sau khi đâm tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - ảnh cắt từ Video.

Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã bay ra đường, rồi tử vong trên đường đi cấp cứu, cháu bé hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện.

Theo thông tin, người điều khiển xe KiA là công dân xã Tường Sơn và đã ra đầu thú tại cơ quan chức năng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn