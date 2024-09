VIDEO: Khoảnh khắc quả đổi sập xuống vùi lấp nhiều xe ôtô, nhà dân

Tối ngày 29-9, theo ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), cho biết tính tới 19 giờ 30 cùng ngày, do trời mưa lớn lực lượng chức năng đã phải dừng việc tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào vào sáng 29-9, trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất vùi lấp 4 ngôi nhà, 1 xe khách, 2 xe con, 2 xe tải.

Video ghi lại cảnh đất đá từ trên đồi sập xuống vùi lấp nhiều xe ôtô, nhà dân. Nguồn: Facebook

Phát hiện sự việc xảy ra, người dân đã bới đất, phá tường nhà để cứu một số người bị thương đưa ra ngoài. Vụ sạt lở khiến 1 người tử vong, 2 người mất tích, 4 người bị thương, giao thông trên quốc lộ 2 bị ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 400 người gồm công an, quân đội, dân quân, lực lượng tăng cường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do đoạn sạt lở dài khoảng 300 m, khối lượng đất đá khoảng trên 3.000 m3, trời có mưa nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Công an cung cấp



Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Quang, tính tới 16 giờ ngày 29-9, mưa lớn và sạt lở đất trên địa bàn toàn huyện đã làm 11 người thương vong, trong đó có 2 người chết, 3 người mất tích và 6 người bị thương. Mưa lũ còn làm hư hỏng nhiều nhà dân, tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi, hoa màu… với ước tính thiệt hại khoảng 13,5 tỉ đồng.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động