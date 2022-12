UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung điều hành phiên họp

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ người nông dân trồng rừng gỗ lớn; kiểm tra, nâng cấp các công trình thủy lợi ách yếu để đảm bảo an toàn; đẩy nhanh tiến độ cấp xi măng xây dựng Nông thôn mới ngay từ đầu năm…

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ cho biết, qua rà soát tại các doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 1.200 lao động bị mất việc làm. Tình hình lao động thất nghiệp tại các tỉnh phía Nam về Nghệ An hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn khoảng 30% so với các năm trước; lao động mất việc làm chủ yếu là lao động phổ thông, công nhân trong lĩnh vực may mặc, điện tử, điện.

Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh sẽ chi trên 70 tỷ đồng để thực hiện chế độ an sinh xã hội. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành Lao động cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác xã hội hóa để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về kết quả rà soát hộ nghèo, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,39%, đa số các huyện đều vượt và đạt chỉ tiêu giảm nghèo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị gắn xây dựng NTM với xây dựng đô thị văn minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023. Lựa chọn những dự án trọng tâm, trọng điểm, có liên quan đến người dân để tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các địa phương tập trung sản xuất vụ Xuân 2023; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng cho người dân.

Các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm cao hơn, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu năm 2023

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tuy trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Nổi bật là 2 điểm nhấn về thu ngân sách và thu hút đầu tư; trong đó, lần đầu tiên tỉnh vượt mức thu ngân sách 20.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư đã bắt đầu có “quả ngọt”. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, việc làm, văn hóa thể thao... đều đạt kết quả tích cực. Quốc phòng an ninh được đảm bảo; giữ được địa bàn ổn định để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt được kết quả tích cực, rõ nét; đặt biệt trong 2 tháng triển khai Đề án 06 đã thực hiện 24/42 nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các ngành, địa phương vào kết quả chung của tỉnh. “Khi chúng ta xác định rõ mục tiêu, giao chỉ tiêu, tập trung thực hiện thì sẽ đạt được kết quả cao” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2023 là năm hết sức khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm cao hơn, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia theo đúng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết trong Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh vừa qua.

Các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương bắt tay thực hiện các nội dung ngay từ đầu năm; xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2023 theo lĩnh vực, địa phương trong từng quý, đề xuất giải pháp, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện gửi Sở KH&ĐT trước ngày 31/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở KH&ĐT chủ trì tham mưu ban hành dự thảo Quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trình UBND tỉnh trước ngày 15/1/2023. Sở KH&ĐT, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trước ngày 31/12. Các ngành tập trung ngay việc chỉ đạo sản xuất, kinh doanh theo lĩnh vực phân công phụ trách ngay từ đầu năm.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2023. Trong đó, Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, trình HĐND tỉnh thông qua trong quý I; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết 26 hoàn thiện nội dung tổng kết đảm bảo theo kế hoạch Ban Chỉ đạo Trung ương và báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 3/2023; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy và các ngành, địa phương dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19; chủ trì chuẩn bị nội dung hội nghị sơ kết việc hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đến năm 2025 dự kiến tổ chức 25/3.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chậm nhất trong đầu tháng 2 để khởi công vào cuối quý I, đầu quý II/2023; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tổng hợp công tơ nơ vào cảng Cửa Lò.

Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn NTM đối với các xã, huyện; triển khai kế hoạch NTM năm 2023; tham mưu cấp xi măng sớm, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định. Sở Du lịch hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch kèm theo đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào tháng 6/2023.

Liên quan đến chỉ đạo điều hành ngân sách nhà nước, yêu cầu Sở Tài chính và Cục thuế trước mắt rà soát các khoản thu, chi đảm bảo hiệu quả, hợp lý, chặt chẽ; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ theo cam kết về giải ngân vốn đầu tư toàn tỉnh...

Về kế hoạch năm 2023, Sở KH&ĐT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định giao kế hoạch đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu Quốc gia; các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, cam kết tiến độ giải ngân từng dự án và rà soát tiến độ từng dự án...

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo chăm lo tổ chức Tết Nguyên đán đảm bảo ấm áp, đầy đủ, không để ai bỏ lại phía sau. Trong đó, các Sở, ngành liên quan chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm; phối hợp kiểm tra giám sát giá cả thị trường; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; đảm bảo an sinh xã hội, chính sách trong dịp Tết; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng, tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đói; chuẩn bị tổ chức Tết vì người nghèo năm 2023; kêu gọi vận động đóng góp quỹ vì người nghèo với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”...

Ngành LĐTB&XH tham mưu tỉnh tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo, người cao tuổi tiêu biểu, người có công với cách mạng. Sở Văn hóa, thể thao hướng dẫn chỉ đạo triển khai các hoạt động chào đón năm mới, các hoạt động mừng Xuân, lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao đảm bảo trang trọng, lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Sở Du lịch tăng cường tuyên truyền quảng bá các hoạt động du lịch, điểm du lịch gắn với các hoạt động chào Xuân. Các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương bố trí phân công trực Tết, giải quyết việc của người dân và doanh nghiệp ngay trong dịp Tết không để gián đoạn, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài; quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về không tặng quà cấp trên dưới bất kỳ hình thức nào.

Các ngành tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Các ngành nghiêm túc thực hiện việc công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; công bố công khai thời gian, nội dung để người dân được nắm; kịp thời tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp và người dân...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên UBND tỉnh ủng hộ Tết vì người nghèo – Xuân Quý Mão 2023

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã tổ chức ủng hộ Tết vì người nghèo – Xuân Quý Mão 2023.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua: - Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý điều hành ngân sách năm 2023 - Dự thảo Quyết định ban hành quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh - Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 - Dự thảo Danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023 - Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh - Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thuộc địa bàn tỉnh. - Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở Giao thông vận tải quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Thúy - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn