Tranh cãi đến suýt đánh nhau với đội Việt Nam, VĐV Indonesia đòi được HCV

Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định nội dung đối kháng hạng cân 50-55kg nữ môn pencak silat có 2 huy chương vàng. Ban đầu, chiến thắng thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Hồng Ân. Tuy nhiên, sau một loạt diễn biến căng thẳng với những tranh cãi nảy lửa giữa 2 đội, trọng tài và ban tổ chức, võ sĩ của Indonesia cũng có huy chương vàng.

Trong lễ trao huy chương diễn ra cuối buổi thi đấu, Nguyễn Hoàng Hồng Ân và Safira Dwi Meilani (Indonesia) cùng đứng trên bục cao nhất, cùng nhận huy chương vàng. Nội dung đối kháng hạng cân 50-55kg nữ khép lại với kịch bản các bên cùng vui.

VĐV của Việt Nam và Indonesia cùng nhận huy chương vàng.

Trong trận đấu, Hồng Ân bị đối thủ dẫn trước tới 18 điểm (43-61). Ngay cả võ sĩ Việt Nam cũng bất ngờ khi cô thắng cuộc. Nữ VĐV cho biết trong giai đoạn cuối của hiệp thứ ba, khi bị dẫn điểm quá xa, cô chỉ tập trung tung đòn với hy vọng thắng knock-out kỹ thuật nhưng cũng rất khó làm điều đó.

Cuối hiệp 3, khi bị dẫn 43-61, huấn luyện viên chỉ đạo Hồng Ân nắm chắc tay đối thủ để thực hiện đòn khóa. Vận động viên Việt Nam giải thích khi cô thực hiện đòn khóa thành công, đối thủ hô bỏ đồng nghĩa với việc bỏ cuộc. Trọng tài xử thắng cho VĐV Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

Tranh cãi nảy lửa giữa đội Việt Nam và Singapore

Đội Indonesia khiếu nại. Một số thành viên của họ tranh cãi nảy lửa với ban huấn luyện đội Việt Nam, dẫn tới xô xát. Nhân viên của ban tổ chức phải can ngăn. Đội Việt Nam cũng khiếu nại ngược trở lại. Ban huấn luyện đội Việt Nam yêu cầu ban tổ chức phải cho 2 võ sĩ đấu lại, hoặc đấu tiếp 18 giây cuối nếu không công nhận chiến thắng cho Nguyễn Hoàng Hồng Ân.

Cuối cùng, ban tổ chức trao huy chương vàng cho cả 2 VĐV.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo VTC News