Cuộc nhậu gây đổ máu và hành trình vạch trần kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, đêm 8/5/2023, Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận tin báo tại quán bia ở xóm 1, xã Châu Nhân vừa xảy ra một vụ ẩu đả của 2 nhóm thanh niên. Nạn nhân bị thương tích nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân Nguyễn Xuân H. - (SN 1980, là người địa phương) đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet)