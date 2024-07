Tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành phố phía Đông khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa 60-120mm, có nơi cao hơn 250mm; phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An 50-100mm, có nơi cao hơn 200mm.

Dự báo đến 19 giờ ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc, gió dưới cấp 6, vùng chịu ảnh hưởng của áp thấp là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 23/7, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh) độ cao sóng 2-3m. Chiều 23/7, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Nam Định cần đề phòng triều cường cao, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Bắc hứng mưa lớn. Ảnh minh hoạ

Trên đất liền, sáng 23/7, khu vực ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật mạnh cấp 6.

Từ ngày 23 đến hết 24/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm; phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An có lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà (Hải Phòng) 276mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 150mm...

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới, mưa lũ diễn biến phức tạp, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực. Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đó tập trung vào việc tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân...

Các tỉnh, thành phố cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống...

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn