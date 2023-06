Thân hình không chút mỡ thừa của mỹ nhân 'Fast and Furious'

Ngày 27/6, trên tài khoản cá nhân, Eiza Gonzalez đăng ảnh khoe dáng với áo tắm họa tiết dạ động vật, cho thấy vòng eo nhỏ, không chút mỡ thừa. Khoảnh khắc cô xuất hiện ở phòng tập cũng gây trầm trồ vì thân hình săn chắc.

Theo Hola, trong hơn 7 triệu người theo dõi Gonzalez trên Instagram, rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ cơ bụng số 11 của minh tinh Fast and Furious. Duy trì được số đo chuẩn với cô là cả quá trình vất vả.

Diễn viên cho biết cô vận động mỗi ngày để cân bằng sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, không kiêng khem quá hà khắc.

Eiza Gonzalez được ngưỡng mộ vì thân hình săn chắc, gợi cảm. Ảnh: @eizagonzalez.

Các bài tập yêu thích của Gonzalez gồm pilates, yoga, tập tạ, boxing. Bên cạnh đó, ngôi sao người Mexico thường xuyên đi bộ đường dài kết hợp leo núi, lướt sóng, bơi lội. Những bộ môn này giúp cô giảm mỡ và tăng cơ toàn thân.

"Tôi vận động mỗi ngày. Không nhất thiết là một bài tập cụ thể, miễn là không ngồi yên một chỗ. Điều đó giúp cơ thể bớt ì ạch và máu được lưu thông, bớt cảm giác trì trệ", Gonzalez chia sẻ.

Bên cạnh tập luyện, Gonzalez chú trọng chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, thực phẩm organic, tăng cường nước ép màu xanh. Chia sẻ với W Magazine, diễn viên nói 70% việc duy trì vóc dáng đến từ các chất dung nạp vào cơ thể. Hiện, cô cao 1,73 m và nặng khoảng 55 kg.

Eiza Gonzalez diện trang phục hở vòng eo trong một sự kiện. Ảnh: @eizagonzalez.

Eiza Gonzalez sinh năm 1990, gia nhập Hollywood năm 23 tuổi và từng bước gây dấu ấn qua các phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver, Alita: Battle Angel.

Theo thông tin, Gonzalez sắp tới đóng vai tay bắn tỉa cừ khôi với khả năng gián điệp phi thường trong bộ phim hành động The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Tác phẩm do Guy Ritchie đạo diễn.

Tác giả: Quốc Minh

Nguồn tin: zingnews.vn