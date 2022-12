Tài xế chở cây chuối nằm vắt ngang đi ngông nghênh trên đường, khiến ai nấy 'tím mặt' khi rẽ vào ngõ chợ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn chở chuối cồng kềnh chưa từng thấy của một nam tài xế xe máy thu hút sự chú ý của nhiều người.

Được biết đoạn clip do một người đi xe ở phía sau chứng kiến và quay lại. Chủ nhân đoạn video cho hay, trên đường phố đông đúc phương tiện giao thông qua lại, một người đàn ông đi xe máy chở theo một cây chuối dài khoảng 4 mét, đi "nghênh ngang" trên đường.

Đáng chú ý, thay cắt cây chuối thành khúc ngắn để tiện vận chuyển, người đàn ông lại chọn phương án đặt nguyên cả cây nằm ngang trên xe rất chiếm diện tích đường sá. Chính vì màn chờ chuối cồng kềnh này đã khiến các phương tiện khác gặp khó khăn khi đi bên cạnh.

Đáng chú ý, khi người đàn ông chở cây chuối, rẽ vào con phố có khu chợ dân sinh. Do đường hẹp nên sự xuất hiện của cây chuối dài ngoằng đã gần như chiếm hết chiều ngang của đường. Đúng như dự liệu, người đàn ông đi đến đâu là thân cây chuối lại va quẹt vào người đi đường đến đó. Thậm chí, một người phụ nữ vì không tránh kịp đã bị ngã sau khi cây chuối quét qua.



Mặc cho nhiều người xung quanh ý kiến nhưng người đàn ông vẫn nhất quyết chở nguyên cây chuối mà không chịu cắt đôi nó ra để không gây cản trở các phương tiện khác.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất bình. Ai nấy đều lấy làm khó hiểu bởi màn chở chuối cồng kềnh chưa từng thấy này.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng có thể người đàn ông chỉ là đang chở thuê và được yêu cầu phải chở nguyên cây. Nếu đúng vậy thì cũng nên thông cảm vì họ cũng chỉ vì mưu sinh mà thôi.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn