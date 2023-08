Sông Lam Nghệ An sẽ rà soát tuổi thực của các lứa U

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 2-8, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An - cho biết trước nghi vấn gian lận tuổi cầu thủ trẻ ở Sông Lam Nghệ An, sở đã yêu cầu đơn vị phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban tổ chức giải kiểm tra, rà soát, xử lý và báo cáo sở. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang đào tạo khoảng 215 vận động viên. Hằng năm, Nghệ An trích ngân sách gần 30 tỉ đồng chi trả các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên.