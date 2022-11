Sở Nội vụ Hà Nội bị tạm ngưng hoạt động vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Sáng 25-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội cho biết Công an Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Hà Nội vì vi phạm một số lỗi về phòng cháy chữa cháy.

"Mong rằng trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động, Sở Nội vụ sẽ khẩn trương khắc phục một số tồn tại về phòng cháy chữa cháy để cơ quan công an sớm ra quyết đình phục hồi hoạt động", nguồn tin cho hay.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm xác nhận Công an quận này vừa ký ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội vụ Hà Nội vì đơn vị này "thiếu các quy định, điều kiện về phòng, chữa cháy".

"Vừa rồi Công an quận rà soát các cơ sở, cơ quan công quyền trên địa bàn quận về điều kiện phòng cháy chữa cháy thì Sở Nội vụ Hà Nội thiếu một số điều kiện nên Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của sở này để bổ sung, khắc phục" - vị lãnh đạo trên nói.

Trước đó, đại tá Hà Mạnh Hùng - trưởng Công an quận Hoàn Kiếm - đã ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Sở Nội vụ Hà Nội ở địa chỉ số 18B đường Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm).

Thời gian tạm đình chỉ từ 8h ngày 24-11 đến 8h ngày 24-12-2022.

Công an quận Hoàn Kiếm yêu cầu Sở Nội vụ phải có trách nhiệm thi hành quyết định trên, đồng thời thực hiện, bổ sung các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

"Sở Nội vụ bị tạm đình chỉ hoạt động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật" - văn bản Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 25-11, một phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết phía sở đã nhận được văn bản của Công an quận Hoàn Kiếm về việc tạm đình chỉ hoạt động liên quan đến vấn đề phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ cũng cho biết lý do Công an quận Hoàn Kiếm tạm đình chỉ hoạt động đối với sở là để yêu cầu khắc phục một số hạng mục về phòng cháy chữa cháy tại trụ sở như máy bơm, họng nước… chưa phù hợp tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới.

Vị này giải thích thêm là đã đề xuất kinh phí để sửa chữa khắc phục và phối hợp với phía công an để thực hiện, dự kiến sẽ sớm hoàn thành. Đại diện sở cũng đã có văn bản gửi Công an quận Hoàn Kiếm về việc hiện vẫn đang đảm bảo được an toàn trong hoạt động nên xin phía công an giải quyết cho duy trì hoạt động.

Đồng thời, sở sẽ tiếp tục tăng cường bảo vệ, bảo đảm cho hoạt động an toàn của sở tại trụ sở 18 Lê Thánh Tông.

Tác giả: PHẠM TUẤN - DANH TRỌNG - THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ