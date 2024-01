Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, các địa phương biên giới trên biển và đất liền.

Đại biểu tham dự hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” đi vào nền nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống nhân dân khu vực biên giới

Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo

Nhận thức sâu sắc mục đích của việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với những nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng đã tham mưu, triển khai tốt các phong trào, mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Ngôi nhà thiện nguyện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” “Gian hàng 0 đồng”; “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”; “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân 5 năm qua

Hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực sự trở thành nền nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới (KVBG). Hằng năm, Ủy ban MTTQ các xã, phường đã phối hợp với các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào và đề ra chủ trương, biện pháp hoạt động năm sau. Đồng thời tổ chức tốt các động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng nhà Đại đoàn kết, mô hình sinh kế cho nhân dân và các em học sinh nghèo. Từ đó, làm cho ngày 03/3 hằng năm thực sự trở thành Ngày hội Biên phòng toàn dân ở KVBG.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền đã phát huy có hiệu quả vai trò, hoạt động của già làng, trưởng thôn (bản), người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; từng bước nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho quần chúng nhân dân. Hiện nay, ở KVBG có328 già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín luôn là những tấm gương sáng, đi đầu trong việc chấp hành và tuyên truyền, vận động bà con thôn, bản KVBG chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội luôn được tỉnh đã ưu tiên đầu tư ngân sách, nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư nâng cấp các cửa khẩu, lối mở qua lại biên giới...

Tổ chức các hoạt động thực hiện ''Ngày Biên phòng toàn dân'' có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Phó Tư lệnh Bội đội Biên phòng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Phó Tư lệnh Bội đội Biên phòng nhấn mạnh, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia. Với vị trí chiến lược quan trọng của miền Trung, các cấp, các ngành đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng góp phần vào việc đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Điểm lại những kết quả nổi bật mà tỉnh Nghệ An đạt được trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh biên giới, Ngày Biên phòng toàn dân, Phó Tư lệnh Bội đội Biên phòng Nguyễn Văn Thiện cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, cưu mang, đùm bọc của nhân dân địa phương để lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đưa ra nhận định tình hình trong thời gian tới, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong những năm qua của lực lượng Biên phòng nói riêng và toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt ''Ngày Biên phòng toàn dân''. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ nhân dân, công nhân viên chức trong từng cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về Ngày Biên phòng toàn dân, làm cho ngày 03/3 hằng năm thật sự là ngày hội của toàn dân; tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền, lãnh thổ, xác định trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh hàng năm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện ''Ngày Biên phòng toàn dân'' có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tuyến sau kết nghĩa, nhận đỡ đầu các đồn Biên phòng và các xã, bản biên giới; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới. Thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về phân công giúp đỡ các xã nghèo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giúp đỡ, hướng dẫn các huyện, xã biên giới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án do Trung ương đầu tư tại địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý phát triển hệ thống giao thông, phân bố dân cư trong khu vực biên giới để vừa khai thác tiềm năng kinh tế vừa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị biên giới đất liền, biên giới biển hằng năm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân, gắn với sơ kết Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào, đồng thời, rà soát, bổ sung, thay thế những tập thể, cá nhân hoạt động không hiệu quả.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới phải tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh cũng như các địa phương về các chủ trương, giải pháp để xây dựng khu vực biên giới một cách có hiệu quả. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp đỡ đội ngũ cán bộ địa phương tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương đạt hiệu quả.

Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành, Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục có chính sách ưu tiên đầu tư cho địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An. Đồng thời đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh phát động phong trào sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên và nhân dân trong địa bàn, có những việc làm thiết thực hướng về biên giới, làm cho ''Ngày Biên phòng toàn dân'' 03/3 hàng năm thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đặc biệt là quân, dân các xã, phường trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, có 6 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể và 06 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn