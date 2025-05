Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam

Cùng dự có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Ngoại vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đón tiếp bà Helga Margarete Barth - Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang (CHLB) Ðức tại Việt Nam và các thành viên Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và bà Helga Margarete Barth - Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHLB Ðức tại Việt Nam trao đổi thông tin

Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước (khi chưa sáp nhập địa giới hành chính) với gần 16.500 km2, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi; dân số hơn 3,4 triệu người, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Đặc biệt, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới; vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung.

Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt 9,01%, đứng thứ 13 của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I /2025 ước đạt 8%. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, năm 2024 đạt gần 1,75 tỷ USD. Trong 3 năm liên tiếp 2022, 2023 và 2024, Nghệ An đứng top 10 trong số 63 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 144 dự án FDI đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 4,92 tỷ USD.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 3,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 2,2 tỷ USD. Quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 840 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 670 triệu USD, tăng gần 37% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Đức vào Nghệ An đạt hơn 6,8 triệu USD, với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, thức ăn gia súc và nguyên vật liệu,... Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 54 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôn, thép các loại, dệt may, hoa quả chế biến và nước hoa quả,...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 02 dự án ODA của CHLB Đức: Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2013 – 2016) và Dự án Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh (giai đoạn 2021 – 2026).

Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, Cộng hòa Dân chủ Đức đã cử các chuyên gia quy hoạch, xây dựng đến thành phố Vinh để lập quy hoạch cho thành phố, viện trợ cho thành phố Vinh nhiều công trình có ý nghĩa như: Xây dựng các nhà chung cư Quang Trung, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc cho Trường Kiến trúc Nghệ An (nay là Trường Cao đẳng Việt – Đức), xây dựng Nhà văn hóa Ten-lơ-man (nay là Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt – Đức). Những công trình này được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt – Đức mà người dân Nghệ An không bao giờ quên sự giúp đỡ vô cùng quý báu của nhân dân Đức, tạo nền móng cho sự phát triển của Nghệ An hiện nay. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An và CHLB Đức còn hợp tác trên lĩnh vực lao động, năng lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong tháng 5/2025, sẽ có đoàn công tác của tỉnh sang làm việc tại CHLB Đức. Thời gian qua đã có rất nhiều du học sinh, người lao động được nhập quốc tịch Đức, đây là những cầu nối giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Tại buổi chào xã giao, bà Helga Margarete Barth – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn; đồng thời bà Helga Margarete Barth đã giới thiệu về các chính sách thuế quan của Chính phủ Đức tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Năm 2025, hai nước Việt Nam và CHLB Đức kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam và CHLB Đức nói chung và tỉnh Nghệ An có mối quan hệ chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh tới CHLB Đức sắp tới cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên.

Lãnh đạo hai bên trao quà lưu niệm

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHLB Đức cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán Đức đã tiếp nhận rất lớn số hồ sơ xin thị thực của công dân Nghệ An. Trong tháng 6/2025, chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp” do Đại sứ quán tổ chức sẽ dừng chân tại tỉnh Nghệ An và tổ chức ngày hội việc làm; mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm để tổ chức chương trình thành công. Bên cạnh đó bà Đại sứ cũng đã thông tin về một số lĩnh vực mà CHLB Đức có thế mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị bà Đại sứ trên cương vị công tác của mình sẽ giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư và hợp tác kinh doanh tại tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực là thế mạnh của CHLB Đức như sản xuất ô tô, điện tử, cơ khí. Tỉnh Nghệ An mong muốn nhận được viện trợ ODA từ Chính phủ Đức đầu tư cho các dự án hạ tầng thiết yếu: giao thông, thoát nước, hạ tầng đô thị, năng lượng sạch,... Các dự án viện trợ phát triển trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, và xuất khẩu và xây dựng nông thôn mới; phát triển các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tạo việc làm kết hợp với xoá đói, giảm nghèo; nâng cao năng lực quản lý; hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ... Đồng thời tiếp tục gắn kết, nâng cao mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và CHLB Đức. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tìm hiểu, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh chúc quan hệ hữu nghị hợp tác Việt – Đức nói chung, Nghệ An và các đối tác của nước CHLB Đức nói riêng ngày càng phát triển.

