Ốc Thanh Vân ly hôn, một mình nuôi 3 con tại Úc?

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân đưa 3 con sang Úc. Tại nơi xứ người, Ốc Thanh Vân thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường. Cô và các con sinh sống trong ngôi nhà khang trang, có khu sân vườn rộng rãi. Qua những hình ảnh hiếm được nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy nhà của Ốc Thanh Vân có nội thất hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt của một gia đình nhỏ.

Ốc Thanh Vân chia sẻ cuộc sống ở Úc.

Ở Úc, Ốc Thanh Vân vẫn duy trì công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội. Đồng thời, mẹ bỉm 3 con chăm chỉ tập luyện yoga và tham gia các lớp để hướng dẫn cho người khác. Nhìn chung, ngoài việc ít đi diễn ở sân khấu thì cuộc sống ở Úc của Ốc Thanh Vân không quá khác biệt so với ở Việt Nam.

Tuy nhiên, việc sang Úc một mình cùng 3 con không có sự xuất hện của chồng khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đang rạn nứt, hiện ly thân hoặc có lẽ đã ly hôn.

Cô dạy yoga và bán hàng online.

Trước những đồn đoán của cư dân mạng, cô phủ nhận: “Chúng tôi vẫn hạnh phúc đây”. Lý do chồng cô vẫn ở Việt Nam vì bận rộn công việc và chăm lo cho người thân nên phải đi về giữa Việt Nam và Úc.

Ốc Thanh Vân cũng cho biết chồng cô - Trí Rùa cũng vừa kịp sang đưa các con nhập học và phụ vợ việc kinh doanh tại Australia.

Ốc Thanh Vân đón ông xã, đưa anh đi chơi tại Perth sau đó chạy xe về Melbourne lúc 14h để cùng các con đến trường. Các con Ốc Thanh Vân học chung trường, lần lượt lên lớp 7, 6 và 4. Tại đây, các bé được giáo viên và các bạn gọi bằng tên thật: Xuân Lâm, Linh Đan, Vĩnh Hy thay vì tên tiếng Anh.

Chồng cô mới sang Úc đoàn tụ gia đình.

Diễn viên cho biết cô và ông xã đều yên tâm vì các con thích nghi nhanh, quen môi trường quốc tế nhờ trước đó học trường Mỹ. Sắp tới, các bé sẽ tự đạp xe hoặc đi bộ đến lớp, chăm sóc nhau lúc vắng bố mẹ.

Ốc Thanh Vân nói thêm cô thay đổi môi trường sống không vì mục đích đổi đời hay do sốc tinh thần. Nữ diễn viên nói lý do cô sang Úc vì thấy phù hợp với các con của mình ở hiện tại. “Trẻ con ở đây được khuyến khích vận động nhiều, hạn chế chơi game hay dùng điện thoại”, cô bật mí.

Ốc Thanh Vân và chồng ở Úc.

Theo bà mẹ ba con, việc sinh sống ở một quốc gia khác không dễ dàng mà là “một cuộc cách mạng”. Hiện tại, dù ở Úc song nữ diễn viên vẫn duy trì công việc ở Việt Nam. “Làm việc ở đây được tôi cảm thấy vui vì thấy mình vẫn có ích. Còn cửa hàng của tôi ở Việt Nam vẫn bình thường. Tôi may mắn vì ngoài khách hàng "ruột" vẫn có những vị khách mới”, cô chia sẻ.

Ốc Thanh Vân quan niệm “ở đâu có gia đình, ở đó là nhà của mình”. Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm tự đi giao hàng tại Úc. Cô nói: “Mỗi ngày tôi đều làm việc, rồi tranh thủ đi gửi hàng cho khách như vậy. Cái gì mình thấy cực thì nó là cực, thấy nó khó khăn thì nó khó khăn. Tôi đã chấp nhận sự dịch chuyển này thì phải chấp nhận sự thay đổi và thích nghi với nó”.

