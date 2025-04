Những căn bệnh có cùng triệu chứng ho, sốt, đau họng

Covid-19, viêm phổi là những căn bệnh có biểu hiện tương tự như cảm cúm. Ảnh: Shutterstock.

Cúm mùa – căn bệnh nhiễm virus phổ biến – có thể nguy hiểm với trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền, hệ miễn dịch yếu. Bệnh tấn công hệ hô hấp như họng, mũi, phổi, dễ nhầm với Covid-19 do nhiều chủng virus gây ra. Tuy nhiên, sốt, ho, mệt mỏi không chỉ đến từ cúm mà còn từ các bệnh khác, khiến nhiều người điều trị sai.

Chia sẻ với Health Shots, bác sĩ Charu Dutta Arora, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Amerihome Healthcare, cho biết khi có triệu chứng như ho, đau họng, đau nhức cơ thể và mệt mỏi gia tăng đáng kể, nhiều người vội vàng cho rằng mình bị cúm. Thực tế, có những bệnh khác cũng có triệu chứng tương tự và cần được phân biệt để điều trị đúng cách.

- Covid-19: Virus SARS-CoV-2 và các biến thể của nó vẫm tiếp tục gây ra những đợt bùng phát từ năm 2019 đến nay, với triệu chứng dễ nhầm với cúm. Điểm khác biệt lớn nhất là người mắc Covid-19 thường bị sốt cao, đau đầu, mất vị giác và khứu giác, chảy nước mũi. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần tự cách ly và xét nghiệm để xác định chính xác.

- Cảm lạnh: Đây cũng là một bệnh do virus gây ra, thường xuất hiện nhiều vào mùa đông. Cảm lạnh và cúm có biểu hiện khá giống nhau, nhưng khác biệt lớn nhất nằm ở thời gian phát bệnh: Cúm thường bộc phát nhanh trong vòng 1-3 ngày, trong khi cảm lạnh có thể kéo dài từ vài ngày đến một tuần.

- Viêm họng do vi khuẩn: Nhiễm trùng do vi khuẩn Streptococcus gây ra triệu chứng sưng hạch bạch huyết, các đốm đỏ trong miệng và sốt cao, khá giống cúm. Tuy nhiên, bệnh này hiếm khi gây nghẹt mũi – trong khi đây lại là một dấu hiệu đặc trưng của cúm.

- Viêm phổi: Đây có thể là biến chứng của cúm hoặc do vi khuẩn, virus, nấm gây ra. Người bệnh thường bị sốt kéo dài, ho liên tục, đau ngực. Nếu xuất hiện tình trạng khó thở hoặc nồng độ oxy trong máu giảm, bệnh nhân cần nhập viện ngay để tránh nguy hiểm.

- Viêm phế quản: Viêm phế quản cũng là một bệnh dễ nhầm với cúm do có các triệu chứng như ho kéo dài, nghẹt mũi, đau họng. Tuy nhiên, viêm phế quản thường do dị ứng hoặc ô nhiễm không khí. Điểm khác biệt là ho do viêm phế quản có thể kéo dài hàng tuần và đôi khi cần dùng thuốc hít để điều trị.

- Tăng bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm (Mono): Bệnh do virus Epstein-Barr gây ra và lây truyền qua đường nước bọt, bệnh này khiến người bệnh có biểu hiện giống cúm nhưng kèm theo sưng hạch, phát ban, mệt mỏi kéo dài và lá lách to.

- Viêm màng não: Viêm màng não là bệnh lý nghiêm trọng do virus hoặc vi khuẩn gây viêm các lớp màng bao quanh não và tủy sống. Viêm màng não thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, nhưng sau đó xuất hiện thêm các dấu hiệu như cứng cổ, đau đầu dữ dội, sốt cao, nôn ói, sợ ánh sáng, nhạy cảm với âm thanh và lú lẫn. Đây là một bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nhìn chung, dù có triệu chứng tương đồng, mỗi bệnh lý lại có nguyên nhân và mức độ nguy hiểm khác nhau. Nếu có biểu hiện bất thường kéo dài hoặc triệu chứng trở nặng, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Tác giả: Kỳ Duyên

