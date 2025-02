Nhiều đối tượng trốn truy nã bị bắt khi về thăm nhà dịp Tết Ất Tỵ

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an Cà Mau đã bắt giữ 1 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" là Nguyễn Kim Xuyến (SN 1990) khi người này đang lẩn trốn ở Bạc Liêu. Trước đó, Xuyến đã tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép sang Campuchia lao động vào tháng 5/2024 và lẩn trốn khi công an phát hiện sự việc.