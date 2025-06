Cô gái bị lừa hơn 800 triệu đồng bằng chiêu quen thuộc giả danh công an

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân hết sức cảnh giác. Cơ quan công an tuyệt đối không làm việc với công dân qua điện thoại, đặc biệt là các nội dung liên quan điều tra, truy tố, hoặc yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, chuyển tiền qua điện thoại. Mọi hoạt động điều tra, làm việc liên quan các vụ án hình sự đều được thực hiện trực tiếp tại trụ sở, có giấy mời, giấy triệu tập với nội dung làm việc rõ ràng. Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ tự xưng là công an, VKS hoặc cơ quan nhà nước. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, cần bình tĩnh, ngắt máy và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.