Người phụ nữ đi xe đạp điện bất ngờ thả tay lái trước đầu ô tô, tài xế hét lên đầy bất lực

(Video: Tình huống giao thông của 2 người phụ nữ đi ô tô và xe đạp điện trong con hẻm nhỏ nhận nhiều sự chú ý)

Theo đoạn clip ghi lại, một nữ tài xế điều khiển ô tô vào con hẻm nhỏ. Do hẻm nhỏ lại có nhiều xe cộ qua lại nên tài xế đã cẩn thận điều khiển xe chầm chậm.

Lúc này, theo hướng ngược chiều, một người phụ nữ đi xe đạp điện đi gần đến ô tô thì bất ngờ buông tay lái, nhảy khỏi xe khiến chiếc xe đạp điện tự di chuyển và tông trúng ô tô.

Thấy ô tô đang đi tới, người phụ nữ hoảng loạn liền buông tay lái khiến chiếc xe đạp điện tông vào ô tô

Lúc này, người phụ nữ chỉ biết hô lớn: "Ơ, ơ, ơ..." rồi nhanh chóng dựng chiếc xe đạp điện của mình lên; còn nữ tài xế cũng đành bất lực hỏi: "Bà đi xe kiểu gì vậy?".

Tình huống giao thông này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người ngay lập tức nhận ra nguyên nhân khiến người phụ nữ đi xe đạp điện bất ngờ buông tay lái khi gặp ô tô đang đi tới. Theo đó, cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Kiểu tay lái yếu xong thấy ô tô lại thêm hoảng loạn nên bác ấy nhảy xuống giữ xe lại, nào ngờ nó là xe điện nắm tay ga nó vọt lên. Khổ thật"

"Tay lái yếu, phản xạ kém mà cứ phải xe điện mới chịu"

"Cũng may là đi trong hẻm với ô tô đang đi từ từ. Chứ bác đi xe đạp điện mà đi ngoài đường lộ thế này thì nguy hiểm phải biết".

