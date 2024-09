Người đàn ông nhặt được túi nhiều tiền, vàng đem nộp Công an xã

Ngày 4/9, Công an xã Thường Lạc (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã bàn giao túi xách bên trong có 30 triệu đồng, 21 chiếc vòng bằng kim loại màu vàng, lắc tay, nhẫn vàng, dây chuyền cho chị Huỳnh Thị Buôl (SN 1987, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Công an xã Thường Lạc trao trả tài sản cho chị Huỳnh Thị Buôl.

Theo Công an xã Thường Lạc, tối 3/9, Tổ công tác Công an xã tuần tra trên tuyến đường nông thôn ở ấp 1 đã gặp anh Đỗ Minh Hiếu (SN 1987). Anh Hiếu trình báo vừa nhặt được túi xách bên trong có số tài sản trên. Anh Hiếu nhờ Công an xã xác minh, trả lại cho người đánh rơi.

Đến gần 23h cùng ngày, chị Buôl cùng chồng đến Công an xã Thường Lạc trình báo việc đánh rơi tài sản. Công an xã Thường Lạc tiến hành xác minh, xác định chị Buôl là chủ sở hữu số tài sản trên nên tiến hành trao trả.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn