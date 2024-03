Học lớp 9 nhặt được số tiền “khủng” trả lại người đánh rơi

Theo đó, trưa ngày 1-3-2024, em Vi Tiến Dũng (học sinh lớp 9, trú bản Vĩnh Kim, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) nhặt được xếp tiền khi đang trên đường liên bản Vĩnh Kim. Ngay sau đó, em Dũng cầm số tiền đó về nhà và nhờ người thân đưa lên trụ sở Công an xã Hoa Sơn trình báo và nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Tại đây, qua kiểm đếm số tiền em Dũng nhặt được là 43.275.000 đồng.

Em Vi Tiến Dũng trao trả lại số tiền do mình nhặt được cho anh Trần Thọ Tuấn.

Số tiền hơn 43 triệu đồng em Dũng nhặt được.

Bằng các nghiệp vụ, Công an xã Hoa Sơn đã xác minh được chủ nhân số tiền mà em Dũng nhặt được là của anh Trần Thọ Tuấn (sinh năm 1990, trú tại bản Yên Hòa, xã Hoa Sơn) nên thông báo cho anh Tuấn lên trụ sở Công an xã Hoa Sơn để nhận lại tài sản.

Chiều cùng ngày, anh Tuấn có mặt tại trụ sở Công an xã Hoa Sơn nhận lại đầy đủ số tiền do mình đánh rơi. Cảm kích trước việc làm của em Dũng, anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn em Dũng cùng gia đình và Công an xã Hoa Sơn đã giáo dục nhân cách tuyệt vời cho em Dũng.

Tác giả: HỒ VĂN NGỌC

Nguồn tin: qdnd.vn