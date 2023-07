Mỹ: Cảnh sát đối phó người phụ nữ khỏa thân cầm súng bắn vào các ô tô trên đường

Your browser does not support the video tag.

Video: Người phụ nữ khỏa thân nổ súng trên đường ở Mỹ. Nguồn: Fox News/Fatboyls5

Theo Fox News, vụ việc xảy ra vào ngày 25/7 trên tuyến đường gần cầu Oakland Bay, thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Các sĩ quan thuộc lực lượng Cảnh sát tuần tra cao tốc California cho biết, họ nhận được nhiều cuộc gọi báo về một nữ tài xế có hành động nguy hiểm vào khoảng 16h40p.

Một người gọi báo nói rằng nữ tài xế (vẫn mặc quần áo) bất ngờ bước ra khỏi xe và la hét về phía các tài xế khác. Sau đó, người này lái xe qua trạm thu phí rồi lại ra khỏi xe trong tình trạng khỏa thân, các sĩ quan cho biết.

Không những vậy, người phụ nữ còn cầm súng và bắn vào các xe đang lưu thông trên đường. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và yêu cầu người phụ nữ bỏ súng xuống. Ban đầu, người này chống đối nhưng sau đó làm theo lời cảnh sát và bị bắt giữ. Cảnh sát địa phương đưa người phụ nữ tới một bệnh viện gần đó để xác định trạng thái tâm lý và tinh thần.

Tác giả: Nguyễn Thái - Fox News

Nguồn tin: nguoiduatin.vn