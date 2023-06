Một phụ nữ tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực ở khách sạn

Chiều ngày 28/6, chị T.T.L ( 27 tuổi, ngụ Cà Mau) đã tử vong sau khi nâng ngực bằng filler trong một khách sạn ở TP.HCM.

Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, chị L. liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ trên đường Nguyễn Trãi (phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để tiêm filler nâng ngực. Tại đây, thẩm mỹ viện cho biết với thủ thuật làm đẹp này sẽ được thực hiện tại TP.HCM. Sau khi thỏa thuận, sáng 27/6, chị L. đến khách sạn D.N. (nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP.HCM) để tiến hành tiêm filler nâng ngực.

Bệnh nhân T.T.L tử vong ngay sau khi tiêm filler nâng ngực trong một khách sạn tại TP.HCM

Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị L. được tiêm filler nâng ngực, tuy nhiên, một lúc sau bệnh nhân có dấu hiệu tím tái, sùi bọt mép… Ngay lập tức, người nhà đưa chị L. đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu thì đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và VKSND quận 10 đến hiện trường thu thập thông tin. Sau khi lấy lời khai những người có liên quan, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị L. cho người nhà đưa về quê an táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

