Lên đỉnh Mu Náu săn mây, ngắm trọn cao nguyên Mộc Châu

Nằm giữa cao nguyên Mộc Châu rộng lớn, đỉnh Mu Náu được xem là “nóc nhà” của vùng đất này đang dần trở thành tọa độ check-in mới, thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên và đam mê săn mây. Với tầm nhìn khoáng đạt, không gian hoang sơ và những khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn ấn tượng, Mu Náu mang đến trải nghiệm rất khác so với các điểm tham quan quen thuộc của Mộc Châu. Ảnh vntravellive
Sở hữu vị trí cao nhất cao nguyên, đỉnh Mu Náu có lợi thế đặc biệt về độ mở không gian. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, xen kẽ là các thung lũng sâu thẳm đặc trưng của vùng Tây Bắc. Không bị che khuất bởi nhà cửa hay công trình nhân tạo, cảnh sắc nơi đây hiện lên trọn vẹn, khoáng đạt và yên bình. Ảnh vntravellive
Không gian trên đỉnh núi gần như tách biệt hoàn toàn với khu dân cư, mang lại cảm giác tĩnh lặng hiếm có. Chỉ có gió núi, mây trời và sắc xanh của rừng bao quanh, Mu Náu trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự thư thái giữa thiên nhiên. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Nhờ địa hình cao và điều kiện thời tiết thuận lợi, đỉnh Mu Náu thường xuyên xuất hiện hiện tượng mây tích tụ dày vào sáng sớm. Từ khoảng 5h đến 6h, những khối mây trắng xóa trôi lững lờ dưới chân núi, tạo nên khung cảnh “biển mây” bồng bềnh, khiến nhiều du khách không khỏi choáng ngợp. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Để bắt trọn khoảnh khắc này, không ít người lựa chọn di chuyển từ rất sớm, thậm chí lên núi từ tối hôm trước. Trên đỉnh, một quán cà phê nhỏ được dựng lên đơn giản, chủ yếu phục vụ đồ uống nóng như cà phê, trà gừng, ca cao… giúp du khách vừa sưởi ấm, vừa thong thả ngắm mây trôi giữa núi rừng. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Không chỉ hấp dẫn vào buổi sớm, đỉnh Mu Náu còn là điểm ngắm hoàng hôn được nhiều du khách yêu thích. Từ khoảng 16h30, khi mặt trời dần khuất sau các dãy núi, bầu trời chuyển sang những gam màu cam, hồng, tím rực rỡ, phản chiếu lên mây và rừng núi tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Bên cạnh những địa danh đã quen thuộc như đồi chè, thác nước hay các bản làng du lịch cộng đồng, những điểm đến có tầm nhìn rộng mở như đỉnh Mu Náu đang góp phần tạo nên làn gió mới cho du lịch Mộc Châu. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Không chỉ đơn thuần là nơi check-in, Mu Náu còn mang đến trải nghiệm chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách tìm kiếm sự thư giãn và cảm xúc giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh Tiệm cà phê Mu Náu Ơi
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn