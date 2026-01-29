Lên đỉnh Mu Náu săn mây, ngắm trọn cao nguyên Mộc Châu

Sở hữu vị trí cao nhất cao nguyên, đỉnh Mu Náu có lợi thế đặc biệt về độ mở không gian. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, xen kẽ là các thung lũng sâu thẳm đặc trưng của vùng Tây Bắc. Không bị che khuất bởi nhà cửa hay công trình nhân tạo, cảnh sắc nơi đây hiện lên trọn vẹn, khoáng đạt và yên bình. Ảnh vntravellive