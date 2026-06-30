Giữa Quốc lộ 7A đoạn qua xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), có một tòa lâu đài dát vàng lộng lẫy đến mức người đi đường khó lòng làm ngơ. Công trình mang tên Thoan Bình nhiều năm qua vẫn được ví như "lâu đài sáng nhất Nghệ An" bởi vẻ ngoài xa hoa, lấp lánh nổi bật giữa cả một vùng quê. Chủ nhân của cơ ngơi này là ông Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978) và vợ là bà Phạm Thị Bình, tên tòa lâu đài cũng được ghép từ tên của hai vợ chồng.

Ông Thoan có xuất thân nghèo khó, phải nghỉ học từ năm lớp 7 (14 tuổi) để đi thu mua phế liệu mưu sinh. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng tiếp tục gắn bó với nghề buôn bán đồng nát, phế liệu, mở rộng địa bàn ra nhiều tỉnh thành. Nhờ nhạy bén kinh doanh, tích góp đất đai và mở rộng nhà xưởng, ông bà đã vươn lên trở thành đại gia có tiếng tại địa phương và xây dựng cơ ngơi tiếng tăm này.

Được biết, tổng diện tích khu đất của ông Thoan rộng tới 7.200 m², trong đó khu vực xây dựng nhà chính và sân vườn, cảnh quan chiếm khoảng 3.500 m². Riêng tòa nhà có diện tích mặt sàn khoảng 400 m². Sau khi hoàn thiện toàn bộ, giá trị thực tế của công trình được định giá lên tới gần 100 tỷ đồng.

Lâu đài Thoan Bình mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển hoàng gia, nổi bật với 2 màu chủ đạo vàng đồng và tím xanh. Phía trước lâu đài được bao bọc bởi hệ thống cột trụ vòm uốn cong, đắp nổi các bức phù điêu, hoa văn tinh xảo. Phần mái vòm cao hút tầm mắt mô phỏng theo lối kiến trúc hoàng gia châu Âu cổ kính.

Điểm độc đáo nhất tạo nên danh tiếng cho tòa lâu đài là việc dát vàng 24K kết hợp vàng công nghiệp sáng lóa từ viền khung cửa, phù điêu, tay nắm cửa, tường cho đến trần nhà. Sự xa hoa này trải dài từ phòng khách, phòng ngủ và lan sang cả các thiết bị trong nhà vệ sinh.

Bước qua cánh cổng rực rỡ, không gian bên trong lâu đài mang lại cảm giác như một cung điện thu nhỏ. Trần nhà được thiết kế mái vòm cao hút mắt theo phong cách hoàng gia châu Âu, với hệ thống đèn chùm pha lê nhập khẩu nhiều tầng rủ xuống, bật ánh sáng vàng ấm phản chiếu vào các chi tiết dát vàng xung quanh.

Sàn nhà được lát bằng chất liệu đá cẩm thạch tự nhiên, giúp điều hòa nhiệt độ bên trong luôn mát mẻ và tạo độ sáng bóng sang trọng. Đồ nội thất cũng rất cao cấp, với hệ thống bàn ghế đại sảnh, đồng hồ cây, giường ngủ đều được chế tác riêng với hoa văn chạm trổ hoàng gia, bọc da và viền bằng các lớp vàng lấp lánh.

Chiếm trọn không gian là bộ bàn ghế bằng gỗ mun và gỗ gụ nguyên khối ngàn năm tuổi. Tất cả các đường nét uốn lượn, tay vịn, bệ đỡ đều được thợ chạm khắc thủ công theo hình rồng phượng và bọc vàng 24K ở các góc điểm xuyết. Trong khi đó, các mảng tường không sơn mà được ốp phào chỉ thạch cao, viền hoa văn này phủ kín một lớp vàng công nghiệp sáng loáng.

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung chính. Đặt ngay góc là một chiếc đồng hồ cây kiểu dáng cổ điển cao hơn 2m, toàn bộ lớp vỏ bên ngoài đều được dát vàng bóng loáng.

Tuy nhiên, nhà vệ sinh mới là khu vực ấn tượng nhất vì mức độ chịu chơi của gia chủ. Từ khung gương soi, viền gạch, hộp đựng giấy cho đến bồn cầu, vòi xịt nước đều được phủ một lớp vàng bóng loáng. Riêng phần tường của phòng tắm được lát đá cẩm thạch sáng màu kết hợp hoa văn dát vàng tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa xa xỉ.

Để thuận lợi cho việc di chuyển, giữa các tầng được lắp đặt một hệ thống thang máy kính cao cấp bên cạnh cầu thang bộ bằng gỗ.

Điểm đặc biệt là gia chủ Lâu đài Thoan Bình rất hiếu khách. Kể từ khi hoàn thiện, tòa nhà luôn mở cửa hoàn toàn miễn phí để người dân trong vùng cũng như khách du lịch thập phương thoải mái vào tham quan, chụp ảnh check-in trải nghiệm.

Tác giả: Lam Phương

Nguồn tin: Phụ nữ mới