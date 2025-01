Lật xe buýt khi xuống dốc, học sinh lớp 5 bị đè tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều 1/1, tại Valakkai ở Sreekantapuram, Kerala, Ấn Độ, khi xe buýt thuộc trường Chinmaya Vidyalaya chở 15 học sinh bị mất lái khi đi xuống dốc. Các học sinh đang được đưa về nhà sau giờ học.

Chiếc xe buýt bị lật đè trúng học sinh.

Theo cảnh sát, Nedya S Rajesh, 11 tuổi, đã bị văng ra khỏi xe buýt. Các nguồn tin cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do phanh bị hỏng nhưng cảnh sát nói một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành.

13 học sinh bị thương đã được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Taliparamba Taluk để điều trị. Thi thể của bé gái đã được chuyển đến Cao đẳng Y khoa Chính phủ tại Pariyaram.

Hiện tại, nhà trường vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

