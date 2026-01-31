Làm rõ nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên người Việt cầm hung khí rượt đuổi 4 người nước ngoài. Ngay sau đó, Công an phường Nha Trang khẩn trương vào cuộc truy xét và đã xác định vụ việc xảy ra phía trước quán Jisoo Club Nha Trang trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Cùng với việc trích xuất hình ảnh từ nhiều camera an ninh, Công an phường Nha Trang vận động người dân tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan, đồng thời thu thập chứng cứ từ nhiều nguồn. Đến trưa cùng ngày đã xác định đối tượng đầu tiên là Đoàn Anh Quốc (SN 2003, trú tại tổ dân phố Hội Phú, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện là nhân viên quán Q'Bar, 104 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Ba đối tượng Nguyễn Thành Đạt, Đoàn Anh Quốc và Huỳnh Thanh Danh đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Công an phường Nha Trang.

Đấu tranh xét hỏi, Quốc khai nhận khoảng 3h sáng 27/1, Quốc vào ca làm việc tại quán Q'Bar, đến khoảng 4h sáng cùng ngày có 4 người nước ngoài đến ngồi ở bên trái phía trước quán. Vài phút sau đó, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người nước ngoài khác, nên em trai chủ quán là Nguyễn Thành Đạt (SN 1988, trú tại phố Liên Hoa, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bước đến can ngăn, thì bị một trong số 4 người khách nước ngoài đánh. Nhìn thấy Đạt bị đánh, nên Quốc vào trong quán lấy cây gậy đánh bi-da, đồng thời đưa cho Đạt một cây gỗ và đưa cây sắt cho Huỳnh Thanh Danh (SN 1999, trú tại xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Cả nhóm cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài từ trong quán Q'Bar ra giữa đường phố Nguyễn Thiện Thuật. Tiếp đó, một nữ nhân viên của quán bước ra lớn tiếng chửi mắng nhóm du khách nước ngoài. Khi một trong 4 người khách nước ngoài quay lại chống trả, thì bị Danh cầm cây sắt rượt đuổi nhóm người nước ngoài dạt ra phía trước quán Jisoo Club Nha Trang, cách quán Q'Bar khoảng 40m, đến lúc đó Quốc cùng cả nhóm mới trở về quán Q'Bar.

Từ kết quả đấu tranh với Quốc, 15h chiều 30/1, Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của Đạt và Danh. Theo đó, cả nhóm khai nhận hành vi cầm hung khí rượt đuổi 4 người khách nước ngoài, gây rối trật tự công cộng. Trong chiều cùng ngày, Công an phường Nha Trang cũng đã thu giữ vật chứng gồm 1 gậy đánh bi-da và 1 cây sắt.

Công an phường Nha Trang đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh tìm kiếm 4 người khách nước ngoài để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn