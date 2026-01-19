Kịp thời cứu 2 du khách nước ngoài gặp nạn khi tắm biển

Vào khoảng 7h40 sáng 19/1, một nhóm du khách nước ngoài gồm 3 du khách người Mỹ, Đức, Đan Mạch và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam tổ chức tham quan, tắm biển tại khu vực Bãi Tiên thuộc thôn Phước Tân, xã Hoà Xuân. Trong lúc tắm, 2 du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ, tính mạng gặp nguy hiểm.
Các lực lượng chức năng tổ chức phương án cứu nạn tại hiện trường.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, lực lượng Biên phòng cùng các lực lượng an ninh trật tự tổ chức cứu nạn. Mặc dù sóng lớn, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, song các lực lượng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm Y tế xã để cấp cứu kịp thời.
Một trong những du khách gặp nạn được cứu kịp thời và đưa đến Trung tâm Y tế điều trị.
Hiện sức khoẻ của 2 du khách đang dần ổn định và đang được các bác sĩ chăm sóc tại Trung tâm Y tế xã.
Tác giả: Văn Thành
Nguồn tin: cand.com.vn