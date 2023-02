HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Đ/c Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình các dự thảo Nghị quyết

Đ/c Cao Tiến Trung – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

Thông qua các Nghị quyết về đầu tư công trung hạn

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương. Thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương: Điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của 15 nhiệm vụ, dự án với số vốn 201,094 tỷ đồng; Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 02 dự án với số vốn 201,094 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết bằng phần mềm trên thiết bị điện tử

Theo đó, 15 nhiệm vụ, dự án điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 gồm: Đường gom đường sắt Bắc Nam đoạn thành phố Vinh – huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đường nối Quốc lộ 1A- Thị xã Thái Hòa – Nghĩa Đàn. Nâng cấp tuyến đường giao thông Châu Bình, Châu Thuận, Châu Hội, Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vinh. Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An. Xây dựng cầu Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Xây dựng kè chống sạt lở bờ sống Hiếu, đoạn qua thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Đường trục ngang N3, khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trụ sở làm việc Thị ủy và các đoàn thể thị xã Hoàng Mai. Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Đường ngang số 20 thị xã Cửa Lò đoạn từ đường dọc số III đến Đại lộ Vinh – Cửa Lò. Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành, huyện Nghị Lộc, tỉnh Nghệ An. Xây dựng kè chống sạt lở bờ cửa sông Diễn Ngọc, Diễn Bích chạy qua cửa Lạch Vạn, huyện Diễn Châu. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khi tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

02 dự án điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An; Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bộ Châu (giai đoạn 2).

Đ/c Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các dự thảo: Nghị quyết về xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thuỷ lợi Nam Nghệ An. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2). Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường du lịch ven lòng Hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đ/c Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ngoài các Nghị quyết về công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 07 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương; phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác về lĩnh vực đầu tư công để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Đối với các dự án mới được cho chủ trương và bố trí nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án đúng kế hoạch, đúng quy định, nhất là dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2), phát huy hiệu quả đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nhà.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng cho biết, theo dự kiến chương trình công tác năm 2023, HĐND tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp chuyên đề giữa các kỳ họp thường lệ để giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh. Để chuẩn bị cho các kỳ họp chuyên đề tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị sớm các tờ trình, dự thảo nghị quyết tránh tình trạng gấp gáp, bị động; nhất là các nghị quyết liên quan đến quy hoạch tỉnh, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng…

Về kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7, đây là kỳ họp rất quan trọng trong năm, vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ danh mục dự kiến các nghị quyết ban hành trong năm 2023 đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, cho ý kiến để chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị chu đáo các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh lựa chọn các nghị quyết quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội để tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động thẩm tra.

HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phát huy bài học thành công của năm 2022, nhất là bài học về sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, bám việc, có trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Trước mắt, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị trình bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế xã hội như: Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua Nghệ An; dự án Cảng biển nước sâu Cửa Lò; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh gắn với việc thực hiện sắp xếp địa giới hành chính của cả nước giai đoạn 2 …

Đồng thời, tận dụng thời cơ thuận lợi về thời tiết, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, phục hồi nhanh nền kinh tế và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh.

Tác giả: Quỳnh - Thúy

Nguồn tin: nghean.gov.vn