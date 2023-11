'Hành trang bí mật' của hội fan Maroon 5 tại 8Wonder Winter Festival

Sân khấu tại 8Wonder Winter Festival. Ảnh: Đ.H

Phần lớn người hâm mộ của Maroon 5 đã sẵn sàng hành trang "trẩy hội" siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival cùng thần tượng quốc tế tại Phú Quốc United Center.

Vé 8Wonder "ưu đãi chồng ưu đãi" với đặc quyền đa trải nghiệm

Giá vé 8Wonder Winter hấp dẫn khán giả với chi phí hợp lý trên phổ rộng chỉ từ 1 - 10 triệu đồng/người. Đáng chú ý, tất cả hạng vé đều được tặng kèm trải nghiệm tham quan Nhà gấu Teddy Bear.

Đối với 2 hạng vé cao nhất, du khách sẽ nhận được đặc quyền miễn phí khám phá thiên nhiên hoang dã Vinpearl Safari hoặc vui chơi VinWonders và thưởng thức ẩm thực đẳng cấp… Món quà trải nghiệm mang dấu ấn của Phú Quốc United Center chính là hành trình "hiếm có khó tìm" tại 8Wonder Winter Festival.

Với chuỗi “ưu đãi chồng ưu đãi”, những tấm vé 8Wonder đang là “hot deal” được săn lùng nhiều nhất hiện nay để du khách vừa có thể “hội ngộ” Maroon 5. Ảnh: Đ.H

Bên cạnh đó, Vinpearl còn đặc biệt thiết kế combo kỳ nghỉ âm nhạc trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi linh hoạt, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.500.000đ/người.

Du khách có thể tự tay thiết kế hành trình "đi đu" idol Maroon 5 theo các tùy chọn: vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội - Phú Quốc hoặc Hồ Chí Minh - Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc, vé 8Wonder hạng GA7, 8 tặng kèm vé vào Nhà gấu Teddy Bear.

Combo siêu ưu đãi còn tặng kèm 20% dịch vụ spa, 15% dịch vụ ẩm thực, 33% dịch vụ golf xuyên suốt kỳ nghỉ khi khách hàng đặt trực tiếp trên website vinpearl.com hoặc app di động MyVinpearl. Sau khi thanh toán thành công các đơn hàng vé 8Wonder, du khách tiếp tục được giảm 50% vé vui chơi VinWonders và Vinpearl Safari trong ngày 16-12.

Trọn bộ giải thưởng của “8Wonder Voice Challenge” luôn là “niềm ao ước” của người hâm mộ thần tượng quốc tế. Ảnh: Đ.H

Với chuỗi "ưu đãi chồng ưu đãi", những tấm vé 8Wonder đang là "hot deal" được săn lùng nhiều nhất hiện nay để du khách vừa có thể "hội ngộ" Maroon 5, vừa tận hưởng kỳ nghỉ đa trải nghiệm tại siêu quần thể không ngủ Phú Quốc United Center ngập tràn không khí "lễ hội của lễ hội".

Trổ tài hát hay - chớp cơ hội gặp gỡ nhóm nhạc thần tượng Maroon 5

Với quà tặng là những tấm vé thông hành đưa du khách đến với không gian âm nhạc Maroon 5 bùng nổ trên sân khấu mô phỏng chiếc đồng hồ cổ, minigame gắn với thương hiệu siêu nhạc hội "8Wonder Voice Challenge" được đánh giá là khá "khó nhằn" nhưng đáng giá.

Chiến thắng cuộc thi này, du khách sẽ có cơ hội hiếm hoi gặp gỡ trực tiếp và chụp hình cùng nhóm nhạc pop rock thành công nhất đầu thế kỷ 21 trước khi thưởng thức những ca khúc bất hủ khuấy động Quảng trường biển Grand World.

Đặc biệt, thiên đường trải nghiệm náo nhiệt ngày đêm Phú Quốc United Center còn mang đến cho du khách hành trình “bung xõa” hết nấc và “hiếm có khó tìm” của 8Wonder Winter Festival. Ảnh: Đ.H

Các "giọng ca vàng" có thể thỏa sức sáng tạo và khoe giọng trong video cover những ca khúc làm nên tên tuổi của Maroon 5. Tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá theo điểm từ lượng like share trên facebook và đánh giá chuyên môn của ban tổ chức.

Trọn bộ giải thưởng của "8Wonder Voice Challenge" luôn là "niềm ao ước" của người hâm mộ thần tượng quốc tế. Đó là cơ hội đặc biệt gặp mặt và giao lưu "nhóm nhạc đương đại thành công nhất nước Mỹ", bộ quà tặng đặc biệt từ Maroon 5 và vé hạng GA để "quẫy" cùng không gian âm nhạc đỉnh cao thổi bùng "kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder".

Sẵn sàng hành trang "đi đu" 8Wonder siêu đỉnh

Bầu không khí âm nhạc bùng nổ của 8Wonder Winter Festival sẽ như kéo dài bất tận với loạt ca khúc lừng danh gắn với tên tuổi Maroon 5: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps...

Những bản nhạc hot hit từ các giọng ca đương đại Vbiz gồm Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Gray D và DJ 2Pillz cũng "khuấy đảo" fan không kém trên sân khấu khổng lồ mô phỏng đồng hồ cổ cùng dàn âm thanh - ánh sáng hoành tráng chuẩn quốc tế, từ "Cong, 906090, hay Thằng điên, Anh là ngoại lệ của em, À lôi…"

Triển lãm VinFast Passion thời thượng tại Nhà Tre cùng hoạt động lái thử ô tô, xe máy và xe đạp điện sôi động… là chuỗi sự kiện khó có thể bỏ qua của những khán giả yêu thích lối sống xanh. Ảnh: Đ.H

Đặc biệt, thiên đường trải nghiệm náo nhiệt ngày đêm Phú Quốc United Center còn mang đến cho du khách hành trình "bung xõa" hết nấc và "hiếm có khó tìm" của 8Wonder Winter Festival. Ngay từ cổng chào Grand World, du khách đã "lạc lối" tại nhà tre lớn nhất Việt Nam, Urban Park mang hơi thở tinh hoa nghệ thuật đương đại, hay đôi bờ kênh "Venice của phương Đông" nên thơ, lãng mạn…

Chuyến phiêu lưu theo hành trình khám phá thế giới của hơn 500 Teddy Bear được làm hoàn toàn thủ công, mua sắm, thưởng thức ẩm thực theo phong cách retail-tainment độc đáo… tại Nhà Gấu đầu tiên ở Việt Nam là món quà dành riêng tặng khán giả 8Wonder trong ngày 16/12.

Triển lãm VinFast Passion thời thượng tại Nhà Tre cùng hoạt động lái thử ô tô, xe máy và xe đạp điện sôi động… là chuỗi sự kiện khó có thể bỏ qua của những khán giả yêu thích lối sống xanh. Gian hàng đồ lưu niệm của VinFast cũng hứa hẹn thu hút đông đảo du khách với những sản phẩm tinh tế, hiện đại và tiện dụng.

Xung quanh sân khấu tại Quảng trường Biển - "trái tim" của siêu nhạc hội 8Wonder - là hàng loạt hoạt động đậm chất "lễ hội của lễ hội" như vẽ mặt và làm tóc miễn phí theo chủ đề, biểu diễn carnival nhân vật cổ tích, múa lửa và xiếc đường phố đầy choáng ngợp, diễu hành Wake up Santa của hàng trăm ông già Noel và yêu tinh xanh, lễ hội bia và ẩm thực đường phố đầy phong vị mỹ thực năm châu, cùng các minigame trúng thưởng vui nhộn đầy hấp dẫn tại gian hàng các đơn vị đồng hành...

Fan cứng của Maroon 5 chắc chắn không thể bỏ lỡ gian hàng merchandise đầy ắp những vật phẩm thời thượng mang dấu ấn riêng của nhóm nhạc thần tượng và 8Wonder Phú Quốc.

Sẵn sàng để bùng nổ với chuỗi hoạt động trải nghiệm liên hoàn siêu hấp dẫn của 8Wonder Winter và Wake Up Festival. Ảnh: Đ.H

Kỳ nghỉ âm nhạc tưng bừng chưa từng có tại siêu quần thể Phú Quốc United Center chắc chắn sẽ là dấu ấn không thể quên đối với hàng chục nghìn khán giả, góp phần tạo nên "sự kiện điểm đến" tầm cỡ thế giới của đảo ngọc.

Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival là tâm điểm của chuỗi hoạt động "lễ hội của lễ hội" "Wake Up Festival" kéo dài bùng nổ xuyên suốt từ 9/12 – 7/1/2024 tại Phú Quốc United Center. Liên hoàn chuỗi trải nghiệm thăng hoa và bùng nổ hứa hẹn kiến tạo nên hành trình của những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder" cho hàng vạn khán giả. Quý khách có thể săn vé trên các nền tảng www.vinwonders.com và mobile app VinWonders. Thông tin chi tiết được cập nhật liên tục tại: www.8thwonder.vn

Tác giả: D.KHOA - PHƯƠNG HỒ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ