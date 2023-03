Hà Nội: Một huyện xuất hiện 5 ổ dịch thủy đậu

Giáo viên trường khử khuẩn, làm sạch lớp học sau khi nơi đây có ca mắc thủy đậu - Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ

Đa số trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng thủy đậu

Cụ thể, tuần qua trên địa bàn huyện Chương Mỹ ghi nhận thêm 23 ca mắc thủy đậu, đưa số ca mắc thủy đậu từ đầu năm đến nay lên 237 ca.

Trong tuần xuất hiện ổ dịch mới phát sinh tại Trường mầm non Phú Nghĩa, với 6 học sinh mắc rải rác ở một số lớp học.

Như vậy, hiện huyện Chương Mỹ ghi nhận 5 ổ dịch thủy đậu tại các trường học trên địa bàn huyện.

Các ổ dịch tại Trường mầm non xã Đồng Lạc (29 ca mắc), Trường mầm non xã Trung Hòa (17 ca mắc), Trường mầm non xã Tốt Động (24 ca mắc). Trường mầm non xã Tốt Động (24 ca mắc) vẫn đang được điều tra, giám sát.

Một ổ dịch thủy đậu ở Trường tiểu học Văn Võ với 12 ca mắc, không ghi nhận thêm ca mới trong 14 ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cho hay các trẻ bị mắc thủy đậu của trường tập trung ở các trường mầm non, hầu hết trẻ không được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh.

"Do thời tiết ẩm ướt là điều kiện tốt cho nguồn bệnh phát triển và lây lan. Hiện bệnh thủy đậu đang vào mùa. Bên cạnh đó, do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1-3 tuần, khi triệu chứng bên ngoài như các nốt mẩn ngứa chưa hình thành thì mầm bệnh đã có thể lây lan. Vì vậy, nhiều trẻ mắc bệnh vẫn đi học dẫn đến lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, nhiều trẻ chưa được tiêm phòng vắc xin do vắc xin thủy đậu là tiêm chủng dịch vụ, không nằm trong tiêm chủng mở rộng miễn phí nên nhiều trẻ bỏ lỡ tiêm chủng", đại diện Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ thông tin.

Sau khi ghi nhận các ổ dịch thủy đậu, trung tâm y tế huyện phối hợp với y tế các xã và nhà trường tổ chức phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đồ chơi, đồ dùng học tập, thiết bị bán trú; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thầy cô giáo, phụ huynh học sinh biện pháp chăm sóc, điều trị bệnh cho các cháu và biện pháp ngăn ngừa ổ dịch lây lan ra diện rộng.

Phòng tránh bệnh thủy đậu thế nào?

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thủy đậu là bệnh do vi rút Varicella-zoster gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và ai cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh dễ lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp khi tiếp xúc với nguồn bệnh như: nói chuyện, hắt hơi, sổ mũi, ho…; có thể lây gián tiếp qua việc dùng chung đồ sinh hoạt hằng ngày với người bệnh.

Bệnh thường có triệu chứng xuất hiện từ 7 - 21 ngày sau khi nhiễm vi rút, bao gồm sốt nhẹ, sổ mũi, ho nhẹ, đau đầu, mệt mỏi và chán ăn.

Các chuyên gia khuyến cáo tiêm vắc xin phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày để tránh lây lan trong cộng đồng.

Người dân cũng cần chú ý thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, trường học. Khi trẻ có những biểu hiện sốt, mẩn nốt cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tác giả: Dương Liễu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ