Giai thoại về nam ca sĩ Việt hát 1 ca khúc mua được 10 căn nhà, cát xê hàng chục cây vàng, diễn đâu thắng đấy

Trong ký ức của thế hệ 8x–9x, Lam Trường không đơn thuần là một ca sĩ nổi tiếng. Anh là “Anh Hai” của Vpop, là hình mẫu ca sĩ đời đầu của nhạc trẻ Việt Nam Mái tóc lãng tử, gương mặt thư sinh cùng chất giọng khàn ấm đặc trưng đã đưa Lam Trường trở thành cái tên phủ sóng khắp sân khấu, truyền hình lẫn đời sống âm nhạc đại chúng suốt nhiều năm liền.

Sinh năm 1974 trong một gia đình người Hoa gốc Triều Châu tại Bạc Liêu, Lam Trường sớm bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc. Năm 1995, anh chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi tham gia cuộc thi Thập Đại Ca Sĩ do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Đây được xem là cột mốc mở ra hành trình từ một giọng ca vô danh đến ngôi sao hạng A của làng nhạc Việt.

Những ngày đầu lập nghiệp không hề trải hoa hồng. Lam Trường từng rong ruổi hát vũ trường để trui rèn bản lĩnh sân khấu, có đêm chạy tới 7-8 điểm diễn, hát hơn 30 ca khúc. Cát-xê lần đầu nhận được chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng - số tiền mà anh nhớ mãi vì đã dùng để mua… 4 tô phở, trong niềm hạnh phúc của một ca sĩ trẻ vừa được đứng trên sân khấu đúng nghĩa.

Bước ngoặt lớn đến vào giai đoạn nhạc ngoại lời Việt bùng nổ giữa thập niên 1990. Năm 1996, Lam Trường được xếp vào nhóm “Tứ đại Thiên Vương phiên bản Việt”, sánh vai cùng những cái tên đình đám lúc bấy giờ. Khi còn là gương mặt mới, anh đã ký hợp đồng thu âm gần 200 ca khúc với mức thù lao lên đến 20 triệu đồng - con số được xem là “khủng” ở thời điểm mà một chiếc Dream II đã là biểu tượng của sự giàu có, thậm chí có thể quy đổi ra hàng chục cây vàng.

Nam ca sĩ từng kể lại, trong thời điểm một tô hủ tiếu chỉ có giá 5.000 đồng, cát-xê của anh đã chạm mốc 200.000 đồng mỗi buổi diễn, đủ để mua chiếc xe máy đầu tiên trong đời. Sau khi Tình Thôi Xót Xa tạo tiếng vang, mức thù lao của Lam Trường tiếp tục tăng gấp 3-4 lần, đưa anh trở thành một trong những cái tên đắt show nhất thị trường âm nhạc Việt Nam, cả trong nước lẫn hải ngoại.

Thời kỳ hoàng kim của Lam Trường gắn liền với loạt hit như Tình Thôi Xót Xa, Mưa Phi Trường, Gót Hồng, Katy Katy, Giấc Mơ Tuyết Trắng, Cho Bạn Cho Tôi, Con Đường Tình Yêu… Lịch diễn của anh kín đặc từ sân khấu Trống Đồng, 126 cho đến các tour lưu diễn xuyên Việt và nước ngoài. Có thời điểm, Lam Trường vừa hoàn thành show trong nước đã lập tức bay sang hải ngoại biểu diễn, chạy show liên miên.

Ở giai đoạn đỉnh cao cuối thập niên 1990, Lam Trường được giới tổ chức biểu diễn xem như cái tên mang tính “bảo chứng” cho thành công của chương trình. Một nhà bầu show từng hoạt động mạnh trong giai đoạn 1997-2002 nhớ lại rằng, chỉ cần có Lam Trường xuất hiện, dù là sân khấu tỉnh hay thành phố, lớn hay nhỏ, khả năng bán vé gần như đã được đảm bảo. Với sức hút đặc biệt ấy, anh trở thành một trong số rất ít ca sĩ thời bấy giờ mà giới trong nghề truyền tai nhau rằng “đặt vào đâu cũng thắng”.

Lịch diễn của anh luôn trong tình trạng kín đặc, tên tuổi phủ sóng từ phòng trà, sân khấu ngoài trời cho đến các tour lưu diễn trong và ngoài nước. Chính điều đó đã đưa Lam Trường lên vị thế sao hạng A, trở thành hiện tượng hiếm hoi của Vpop thời kỳ đầu mà sức hút không chỉ nằm ở hit, mà còn ở khả năng “gánh show” đúng nghĩa.

Giai thoại về ca khúc giúp Lam Trường mua được 10 căn nhà, cuộc sống hiện tại không màng vật chất

Một trong những giai thoại nổi tiếng nhất về sự nghiệp của Lam Trường là câu chuyện xoay quanh ca khúc Katy Katy. Trong một buổi trò chuyện vui vẻ tại liveshow của nhạc sĩ Đức Trí, cả hai từng tiết lộ rằng bài hát này đã giúp Lam Trường “mua được… 10 căn nhà”. Dù chỉ là cách nói nửa đùa nửa thật, nhưng điều đó phần nào phản ánh sức công phá của Katy Katy - ca khúc mang lại nguồn thu lớn từ băng đĩa, biểu diễn và quảng cáo, trở thành biểu tượng cho thời kỳ đỉnh cao về thương mại của nam ca sĩ.

Đặc biệt, Đức Trí cũng lần đầu tiên công bố danh tính cô gái là nguồn cảm hứng sau ca khúc Katy Katy cực kỳ nổi tiếng. Katy tên thật là Vân Khanh, hiện tại đang định cư ở Mỹ, và là người bạn thân thiết với nhạc sĩ Đức Trí lúc bấy giờ. Katy - Vân Khanh cũng tạo nên sự bất ngờ khi thực hiện đoạn clip gửi đến chương trình khiến khán giả vỡ òa vì bí ẩn suốt 25 năm cũng có lời giải đáp.

Ở hiện tại, khi đã bước qua tuổi U55, Lam Trường không còn đặt nặng vật chất hay danh xưng. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, anh tái hôn vào năm 2014 với Yến Phương, một du học sinh kém anh 17 tuổi. Từng gây nhiều bàn luận vì chênh lệch tuổi tác, nhưng theo thời gian, tổ ấm của “Anh Hai” dần chinh phục khán giả bằng sự bình yên và bền chặt.

Nam ca sĩ hiện tận hưởng cuộc sống gia đình giản dị bên vợ và 2 con nhỏ. Trên mạng xã hội, Lam Trường thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chăm sóc con và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn sau ánh đèn sân khấu. Chính sự điềm tĩnh, không phô trương và biết đủ sau một thời hoàng kim rực rỡ đã khiến Lam Trường trở thành “thần tượng quốc dân” trong lòng nhiều thế hệ.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: Thanh niên Việt