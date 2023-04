Đón không khí lạnh, miền Bắc giảm 10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống và chuẩn bị ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc.

Từ trưa nay (6/4), hình thái trên tác động đến khu vực Đông Bắc gây giảm nhiệt, sau đó mở rộng vùng ảnh hưởng ra các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Lúc này, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi.

Đến chiều tối, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Rạng sáng 7/4, khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, giảm khoảng 10-12 độ C so với một ngày trước. Vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ chuyển mát sau chuỗi ngày nắng nóng.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chuyển mưa dông vào chiều tối nay, sau đó mưa giảm nhưng trời chuyển lạnh vào ngày 7/4. Lúc này, nền nhiệt tại khu vực dao động 19-23 độ C.

Đáng lưu ý, mưa dông khả năng quay trở lại Hà Nội và kéo dài trong hai ngày cuối tuần (9-10/4).

Đầu tuần tới, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt tăng nhưng độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao. Tình trạng nồm ẩm khả năng quay trở lại miền Bắc.

Chuyên gia cho biết sau đợt lạnh vào ngày 6-7/4, không khí lạnh tác động đến miền Bắc sẽ suy giảm dần về tần suất và cường độ. Nắng nóng gia tăng tại khu vực vào nửa cuối tháng.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối và đêm 6/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa lớn.

Người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm theo mưa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Hôm nay, Trung Trung Bộ, từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm 40-55%. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11h đến 17h.

Đến ngày 7/4, nắng nóng chấm dứt ở các khu vực trên.

Cùng lúc, thời tiết Nam Bộ duy trì nắng nóng nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận phổ biến 35-36 độ C, tập trung vào khung giờ 11h-16h. Từ nay đến ngày 15/4, khu vực ít khả năng xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn