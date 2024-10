Dấu ấn trên chặng đường 27 năm xây dựng và phát triển Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An

Kỷ niệm 27 năm ngày thành lập Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An (30/10/1997 - 30/10/2024)

Tiên phong đi đầu trong lĩnh vực tổ chức đấu giá tài sản

Những năm đầu sau khi thành lập, khởi đầu chỉ với 03 biên chế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp, cũng như sự phối hợp của các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan, Trung tâm đã từng bước kiện toàn, bổ sung và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, năng động, chuyên nghiệp; từ đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự trang trải một phần, nay là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động.

Trung tâm đã được đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác, được UBND tỉnh cấp quyền sử dụng 2.400m2 đất tại Tp.Vinh (số 02 đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, TP.Vinh), sẵn sàng tổ chức thực hiện tất cả các hợp đồng đấu giá tài sản tại các địa phương trong tỉnh.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các tổ chức doanh nghiệp đấu giá tài sản theo đó cũng đã tăng lên rất nhiều về số lượng, tình trạng "cò mồi' gây bất ổn trong đời sống xã hội, phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại, tố cáo dẫn đến thất thu nguồn thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu do các quy định của pháp luật, nhất là các cơ chế chính sách về bán đấu giá tài sản còn thiếu, chưa đồng bộ, chậm được hoàn thiện. Tại thời điểm này, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được đảm bảo.

Trước tình hình đó, với thế mạnh của mình là đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã tích cực tham mưu cho Sở Tư pháp, UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác đấu giá tài sản, điển hình đã tham mưu ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ.UBND ngày 02/3/2018 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 về đấu giá quyền sử dụng đất tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tôn trọng sự bình đẳng cho các bên tham gia đấu giá, đồng thời đã tích cực đóng góp nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai năm 2024, Luật sửa đổi bổ sung Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Những thành tựu đáng ghi nhận

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nhận ký kết tất cả các hợp đồng đấu giá tài sản lớn nhỏ, xa gần… đều được tổ chức thành công, mang lại sự hài lòng cho khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao và tạo nguồn thu cho Trung tâm, theo đó thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng được cải thiện, đáp ứng được vai trò tự chủ về tài chính. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Trung tâm đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa trang thiết bị, chủ động đổi mới phương thức và cải tiến quy trình làm việc để mở rộng hoạt động. Trong suốt quá trình thực hiện công tác chuyên môn, Trung tâm luôn đảm bảo tính dân chủ, khách quan, các cuộc đấu giá diễn ra công khai, minh bạch, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, lấy uy tín, danh dự, thương hiệu làm đầu.

Từ năm 2017 đến nay, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đơn vị đấu giá chuyên nghiệp và với uy tín của mình, Trung tâm đã trực tiếp ký kết 142 hợp đồng và tổ chức đấu giá thành công 99 cuộc đấu giá tài sản Thi hành án, giá trị đấu giá thành hơn 173 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm 31 tỷ đồng, góp phần cùng hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, Trung tâm đã ký kết hơn 700 hợp đồng với hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhất là tại các địa bàn thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai… và tổ chức đấu giá thành công 698 cuộc với giá giá trị đấu giá thành hơn 11.800 tỷ đồng, đấu giá vượt so với giá khởi điểm hơn 3.200 tỷ đồng, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Với những phiên đấu giá có diễn biến phức tạp, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có tài sản và cơ quan công an địa phương tổ chức thành công với kết quả đấu giá vượt cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm, quy trình chuyên nghiệp, công khai minh bạch, đem đến sự hài lòng và tin tưởng đối với khách hàng từ đó trở thành một trong những tổ chức thường xuyên được khách hàng lựa chọn ký kết các hợp đồng đấu giá.

Để đạt được những thành công đó, trước hết xuất phát từ vai trò của đội ngũ lãnh đạo Trung tâm đã thường xuyên quán triệt quan điểm chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, đấu giá viên không ngừng tự học và tham gia các lớp học về nghiệp vụ chuyên sâu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để ngày càng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm, bản lĩnh làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tích cực tham mưu cho Sở Tư pháp, UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức đấu giá tài sản, đề nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiến nghị UBND tỉnh lập Tổ công tác do Sở Tư pháp làm tổ trưởng tiến hành giám sát chặt chẽ các cuộc đấu giá có giá trị tài sản lớn tại các địa phương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm, tập trung xử lý kịp thời, từng bước chấn chỉnh, đưa công tác đấu giá tài sản đi vào nề nếp.

Đặc biệt, một trong những thành tích nổi bật của Trung tâm là trong những năm gần đây đã mạnh dạn kiến nghị UBND tỉnh từng bước hoàn thiện quy trình đấu giá bằng hình thức gián tiếp đảm bảo tính công khai, minh bạch; lắp đặt camera giám sát trong suốt quá trình từ khi bỏ phiếu đấu giá cho đến khi mở niêm phong; thông qua đó mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, tạo lòng tin và đảm bảo sự bình đẳng cho cá nhân, tổ chức khi tham gia các phiên đấu giá, được UBND tỉnh đánh giá rất cao.

Những nỗ lực của Trung tâm đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ghi nhận, Trung tâm đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong các năm 2001, 2003, 2005, 2017, 2003, 2006, 2019 và năm 2020. Đặc biệt, năm 2017 và năm 2022, tập thể Trung tâm đã được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 2 đồng chí đấu giá viên được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong quá trình triển khai thi hành Luật đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối mặt với thách thức, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Cùng với sự phát triển của đất nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hoàn thiện khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành công nhà nước pháp quyền, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản ngày càng hoàn thiện, có nhiều quy định mang tính cởi mở, từ đó nâng cao tính cạnh tranh rất cao trong các tổ chức đấu gía chuyên nghiệp, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An xây dựng đội ngũ đấu giá viên và cán bộ nhân viên chất lượng với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với 27 năm cống hiến không ngừng nghỉ, với vị thế là đơn vị đấu giá tiên phong chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đấu giá tài sản của tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tác giả: H.Đăng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn