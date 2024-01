Đang ngẫu hứng múa may thì chìm thuyền, cô gái có hành động khiến dân tình cười ngất

Theo đoạn clip ghi lại, cô gái cùng 2 người bạn chèo thuyền ngắm cảnh trên một cái ao. Lúc này, cô gái liền ngẫu hứng thể hiện vài điệu múa trên thuyền. Thế nhưng, thuyền càng chèo càng có dấu hiệu bất ổn.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: Beat Now)

Theo đó, chàng trai ngồi ở giữa cầm tay chèo càng lúc càng không kiểm soát được tình hình, thuyền dần chìm xuống nước. Phát hiện tình hình, cô gái đang múa liền tháo điện thoại đang đeo trên cổ và hướng mắt lên bờ, cầu cứu mọi người xem có thể bắt được chiếc điện thoại này không.

Thậm chí, khi chiếc thuyền đã chìm, cô gái và 2 người bạn đã rơi xuống nước thì cô gái vẫn giơ tay cầm điện thoại lên cao, nhất quyết không để điện thoại bị ướt.

Dù cả người và thuyền đều đã rơi xuống nước nhưng cô gái vẫn nhất quyết giơ cao chiếc điện thoại để tránh bị ướt. Ảnh cắt từ clip

Không biết rằng chiếc điện thoại sau đó có được cứu kịp thời hay không, thế nhưng đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng không khỏi "dở khóc dở cười" trước hành động của cô gái.

"Nể bạn nữ thật, bản thân thì sắp chìm đến nơi nhưng vẫn nhất định không để điện thoại "chết đuối"

"Múa may làm gì cho thuyền chìm, giữa lúc nguy cấp vẫn lo cho cái điện thoại. Đến chịu cô gái thôi"

"Cô gái kiểu: Tôi thà uống nước một mình chứ không muốn điện thoại của tôi phải uống nước đâu", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn