Đường sá kẹt xe, người đàn ông tranh thủ làm điều này khiến dân mạng cười ngất

(Nguồn video: Tiktok Ly Thỏ Lyla)

Theo đoạn clip ghi lại, đường phố lúc này xảy ra tình trạng kẹt xe khiến các phương tiện bị dồn ứ lại, từng hàng xe nối dài nhau kẹt cứng trên một con đường.

Có vẻ như tình trạng kẹt xe này đã diễn ra khá lâu nên người dân không khỏi chán chường. Có người thong thả gác chân lên xe rồi dùng điện thoại, có người sốt ruột liên tục nhổm người lên xem tình hình phía trước như thế nào? Và giữa khung cảnh này có một người đàn ông ngay lập tức khiến dân tình phải chú ý.

Theo đó, người đàn ông dựng chân chống xe máy giữa đường rồi nằm dài trên xe, dùng mũ che mặt và thản nhiên... nằm ngủ.

Khoảnh khắc hài hước của người đàn ông này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng tỏ ra khá đồng cảm với người đàn ông khi gặp phải tình huống kẹt xe này.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn